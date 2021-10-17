國道6號入夜黑漆漆竟也流動測速照相 警方證實了

國道6號是南投大埔里地區對外往返主要幹道，近期有網友發現，疑因入夜至清晨車流少易超速，警方在暗處流動測速照相，因此成了苦主，直呼「第一次發現」，並提醒用路人注意；國道警今證實有夜間取締，也強調勤務均符合相關規範辦理。

「國道六號」是全台最高的高速公路，支應南投縣仁愛、埔里、國姓3鄉鎮通往草屯、南投、台中等地，是居民對外往返，也是遊客到大埔里地區旅遊的主要道路，每逢上下班、假日等時間車流量不小，入夜後人車稀少，行車速限100公里。

但近期有民眾發現，國道6號入夜後竟有流動測速取締，洪姓民眾日前在臉書地方社團「埔里人」PO文表示，他駕車行經國6東行線25.8K至26K處，也就是台中往埔里方向出第2個隧道不遠處，有流動測速照相，因此被拍，成了苦主。

他更指出，當時入夜道路昏暗，而實施流動測速照相這一段完全沒路燈，警方就躲在暗處未開燈偷拍，被拍的時候自己很不確定，返家回放影片才確定被拍，而且後面接著又有人被拍，提醒大家要注意，並直呼「第一次發現這有流動測速。」

而PO文一出果然引發熱議，有網友大呼「夭壽」，有人則開玩笑「都晚上了，會不會太缺業績了」、「剛領完5倍券，若被罰3000元就只剩2倍券了」，有其他苦主直接貼出罰單照片表示，9月初在東行線東草屯段被流動測速，5000元飛了。

國道公路警察局第七警察隊今則證實國6有夜間流動測速照相，警方表示，針對國道都有編排相關取締超速勤務，主要希望民眾避免超速，以策安全，而流動測速均流程規範辦理，提前設置告示牌，人員、車輛、設備也都停在公務停車彎內。