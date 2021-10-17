上千移工行蹤不明恐非法討生活 雲縣查不法最高罰75萬

農業大縣雲林因農業缺工問題衍生出有部分農民會聘僱失聯或逃逸的外籍勞工，非法在田間工作彌補人力，甚至有人會將土地出租給相關對象務農謀生，縣長張麗善日前屢接獲農民陳情，今天表示「此事非同小可，已影響本地農民權益及生計」，縣府相關局處已召開會議找解方，將加強聯合查緝不法並開罰。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，縣內移工人口數統計至8月止有2萬1016人，其中1萬2836人從事產業移工，8180人為社福移工；據移民署統計，在台行蹤不明移工人數5萬3293人，其中雲林縣獲報人數有1140人。

縣內農村人口老化，年輕人多半外移，導致農業勞動人力長期有缺工情形，而部分農民為了謀生，鋌而走險聘僱失聯或逃逸的外國人，或租田給其種植，卻沒料到此舉會嚴重影響本國人生存權益。

張麗善說，跨局處機關會議由秘書長曾元煌主持召開，邀集勞青處、民政處、農業處、建設處、警察局及移民署雲林縣專勤隊、雲林縣調查站和各工業區服務中心等單位，共同參與討論對策。

張麗善指出，即起將透過民政、農政系統，協請鄉鎮市公所及各村里長辦公處廣播，加強宣導非法聘僱或將田地出租給失聯、逃逸外國人的相關事項，違者依就業服務法規定，可處15萬元至75萬元罰鍰。

此外，由農業處加強宣導及輔導，符合申請農業外展或農業移工的事業單位，申請合法移工，解決農業缺工問題；另建設處及各工業區服務中心，加強宣導轄內有聘僱移工的事業單位；提醒移工勿利用休假時間到田間非法打工，查獲者將廢聘並遣送回國。