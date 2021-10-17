影／帥哥誆騙台女支付130萬手續費 警戳破騙局阻詐
網路假交友層出不窮，台北市內湖區蕭姓女子今年8月在臉書認識大頭照帥氣的男子，聊天2個月後，男子誆稱海外銀行扣款異狀，用電子郵件要求蕭女支付4萬歐元手續費，約新台幣130萬元。全案銀行行員機警發現報案，警方到場協助宣導反詐騙，蕭女恍然大悟稱「太好了」感謝警方協助阻擋詐騙。
49歲蕭姓女子日前收到認識2個月的網友求助，佯稱「海外合作公司欲匯出生意款項1700萬美金，因海外銀行端扣款問題，以電子郵件要求先匯款4萬歐元，幫忙支付手續費」還要求她說謊，假稱是丈夫急需用錢。
蕭女深信男子說法，但仍覺得有異狀，便親自前往銀行，當面詢問銀行行員匯款事宜，幸好行員機警發現為詐騙手法，隨即通報警方。內湖分局西湖派出所線上巡邏警員唐志成、張怡文趕赴現場，了解情狀後發現蕭女沒有見過男網友，也銀行不會用電子郵件要求民眾先支付手續費，顯然是詐騙集團「假交友詐騙」慣用手法。
蕭女聽警方詳細解說詐騙集團犯罪手法，恍然大悟稱「太好了！太好了！」感謝警方及銀行行員幫助她了解真相，阻止她匯款積蓄130萬元，成功守住荷包。
內湖警方呼籲，如遇陌生人來電要求匯款疑似詐騙手法，一定要謹記防詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」；網路交友詐欺常以聊天交友，並傳送帥哥、正妹照片使被害人產生網戀錯覺後，鬆懈心防，再找各種理由要求民眾匯出款項，凡是對方教導民眾並要求「向銀行行員謊稱匯款目的」，顯然為詐騙，務必保持警覺，並撥打165諮詢，避免遭詐致財產損失。
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