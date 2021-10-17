桃園市複合大樓安檢6處不合格 各區搶救演練今晚開始

高雄市鹽埕區「城中城」大樓火警釀慘重死傷，桃園市消防局當天清查市內類似的複合式大樓，共43處須安檢，陸續檢查21處後後發現6處不合格，要求限期改善，各大隊今晚至19日也將分別舉辦大樓搶救演練。

桃園市消防局指出，全市複合式大樓多為老建物，初步統計20年以上者有18處、30年以上者15處，安檢會著重於滅火設備、警報設備、排煙設備、避難逃生設備是否依規定設置、正常運作與否，目前檢查21處中，桃園區有6處消防設備不合格，已要求限期改善，若不改善或複查不合規定將依法舉發並開罰。

消防局表示，根據消防法規定，安檢未通過，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，可處6000至3萬元罰鍰；罰款後若還是不改善，可以連續處罰，還能給予30日以下之停業或停止其使用之處分，盼管委會、業者能配合完成。

消防局第一大隊指出，轄內共25處複合甲式大樓，含桃園區24處、八德區1處，目前已安檢19處，其中桃園水利會綜合大樓及多處商業大樓共6處不合格，已要求改善，剩餘6處下周完成；另也安排18日21時於桃園區三普寶麗金大樓舉行搶救演練。

消防局指出，搶救演練包含安檢說明與自衛消防編組，將與各大樓業者、管委會合作，助居民於大樓發火警以室內栓、滅火器初步撲滅，並協助熟悉逃生路線；消防隊則會演練雲梯車救助、大量傷患處置等救災工作。