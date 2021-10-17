新竹住商大樓安檢 竹市稱無老舊大樓、竹縣2大樓有缺失

高雄城中城大火後，民眾對於住商混合大樓的安全疑慮又加深，新竹縣市2消防局也分別針對轄內住商混合大樓進行消防體檢，其中新竹縣發現2棟住商大樓有缺失，新竹市消防局則稱轄區內沒有老舊住商混合大樓，不過會加強各大樓消防安檢。

新竹市消防局表示，新竹市一直以來都持續進行火災預防、消防安檢工作，更稱「新竹市寸土寸金，目前沒有像高雄城中城大樓的老舊半廢棄住商混合建築」，不過因城中城大火發生之後，局長李世恭日前也特別要求注意各大樓消防安檢，同時清查有無大樓是沒有管理委員會的無人管理狀況。

新竹縣消防局則在15日前往轄區3棟老舊住商混合大樓進行稽查，其中竹北的金寶大樓及湖口北美大樓被查出有消防安全缺失，且同樣屬於下半部商場停業，上半部是套房住宅的形式，消防局表示已報請工務處，要求大樓所有權人限期改善，並確認大樓使用用途有無問題。

據了解，位於湖口鄉達生路上的北美大樓有40年歷史，樓高10層，5樓以上有出租套房且有居民居住，4樓以下過去則是商場及北美大戲院，不過因商場經營不善，中間更換多名業主始終沒有經營起來，且戲院也在1996年就停業，現在1樓則有服飾店開設。

北美大樓在這次消防安檢中被查出有嚴重消防安全缺失，更有當地民眾指出大樓內的8樓及10樓防火安全門根本被封住，甚至還有防火門被破壞，消防局則點出除了有人居住的樓層住戶願意配合改善，但其餘閒置樓層無人管理，一旦發生火災恐造成嚴重危害。

而另一棟被查出有消防缺失的老舊住商混合大樓金寶大樓則位於竹北市的中正東路，原本是金寶大戲院所在地，甚至一度是竹北的娛樂中心，鼎盛時期不僅有電影院，還有超市、溜冰場、冰果店及賓館，無奈隨著市區轉移，戲院也在2013年正式熄燈。

目前除了1樓有遊藝場經營，5樓以上則同樣也是住宅，新竹縣消防局在這次高雄城中城大火後，前往進行消防安檢，卻發現金寶大樓的逃生梯竟然被堆放雜物，導致逃生通道受阻，且消防設施老舊破敗故障。