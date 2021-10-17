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台南市兩車相撞 5人輕重傷送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區裕永路和裕農路口，今天中午近1點發生紅色轎車和深色吉普車相撞，共造成5人分別輕重傷送醫，其中轎車上一名女乘客手部骨折疑昏迷，緊急送成大醫院治療。

台南市消防局救災救護中心，今天中午12點57接獲民眾報案，此路口發生兩輛車相撞，另一輛機車被撞倒，機車騎士沒有受傷。紅色轎車上有人受困，轎車女乘客手部骨折，傷勢較為嚴重，送成大醫院急救。

據了解，林姓男子駕駛吉普車載弟弟，從裕農路西向東方向行駛，行經路口和葉姓男子駕駛紅色轎車相撞，林弟頭部受傷。轎車包括駕駛共4人分別受到輕重傷，因轎車車門被撞歪，傷者一度受困車內，經消防人員搶救後才脫困。

林家人表示，他駕車跟在吉普車後面， 路口剛綠燈起步，對方疑闖紅燈撞上來，就發生車禍。

轄區台南市警一分局員警接獲報案，到場處理。警方將調閱路口監視器和行車紀錄器查明車禍發生的原因。

台南市東區裕永路和裕農路口，今天中午近1點發生轎車和吉普車相撞，共造成5人分別輕重傷送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市東區裕永路和裕農路口，今天中午近1點發生轎車和吉普車相撞，共造成5人分別輕重傷送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市東區裕永路和裕農路口，今天中午近1點發生轎車和吉普車相撞，一輛機車被撞倒，共造成5人分別輕重傷送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市東區裕永路和裕農路口，今天中午近1點發生轎車和吉普車相撞，一輛機車被撞倒，共造成5人分別輕重傷送醫。記者黃宣翰／攝影

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