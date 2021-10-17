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巴拿馬籍貨輪吉貝海域失動力 船上14人待援
今上午10點28分，海巡署通報，巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪在澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨棄船，船上14人待援，不過目前海象不佳，海空救援仍持續中。
國搜中心指出，今10點28分海巡署通報，1艘巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪於澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨漂流2日，船上14人（國籍不詳），現場海象不佳，浪高5米風速8級，10點49分船長表示棄船請求救援。
國搜中心下令海巡署、空勤總隊及國防部海空救援，海巡派遣澎湖艦、屏東艦、海巡PP-10066艇3艘艦艇救援。11點20分空勤總隊UH-60M（黑鷹）、編號NA-705台中機場起飛，11點45抵達，但因海象不佳無法吊掛，空勤總隊及國防部搜救機視天侯許可再前往救援。
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