巴拿馬籍貨輪吉貝海域失動力 船上14人待援

今上午10點28分，海巡署通報，巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪在澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨棄船，船上14人待援，不過目前海象不佳，海空救援仍持續中。

國搜中心指出，今10點28分海巡署通報，1艘巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪於澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨漂流2日，船上14人（國籍不詳），現場海象不佳，浪高5米風速8級，10點49分船長表示棄船請求救援。