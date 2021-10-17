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藍綠爭論誰裝住警器較給力 數據各自解讀

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導

一把無情惡火奪走城中城46條人命，也燒出許多問題，能為居安環境多層保障的住警器是否夠普及率，也受關注。國民黨文傳會副主委黃子哲批高雄市裝設住警器比率六都墊底，民進黨高市議員邱俊憲翻出數據還擊說，黃所引資料是2020年5月、韓國瑜執政時期，韓時期的新聞局長鄭照新也加入戰局，強調是韓國瑜編足預算。

鄭照新質疑民進黨議員一味護航，指陳其邁任內住警器安裝增長幅度超越韓國瑜時期，事實上正是因為韓國瑜主政時期編列充足的預算，陳其邁延續下去才有這樣的預算可安裝住警器。

鄭也說，陳菊市長時代所編預算根本不夠接下來的韓國瑜市長安裝住警器，所以在韓國瑜擔任市長任內，才有擴大編列住警器預算。請現在的高雄市政府遇到長期的結構問題就好好檢討，不要試圖甩鍋給別人，「這樣子會讓大家覺得不知今夕是何夕？」且民進黨在高雄長期執政，顯見毫無反省之心。

邱俊憲反駁說，數字會說話，在陳其邁市府團隊努力下，獨居老人裝住警器已從74.1%提升至92.38%，低收入戶從51.8%提升至73.89%，身心障礙從也自16.08%提升至40.14%。陳其邁上任後強化住警器普及率狀況，略優於韓國瑜執政時的表現，但整體而言，仍有努力空間。

民進黨林智鴻則說，依據他跟向消防局調閱的數據，近3年住警器預算編列及民間捐贈情形是，民國108年預算編列100萬元，民間捐贈2950顆。109年預算編列100萬元，民間捐贈8,600顆。110年預算編列150萬元，民間捐贈3萬0983顆。111年預算編列250萬元，也希望明年各界能捐贈更多，讓能助人的住警器更普及。

林智鴻說，民國108、109年是韓國瑜當市長，陳其邁當選後編列110年預算馬上增加50萬，今年編列明年預算，再增加100萬，高雄民間各界也響應陳其邁重視程度，110年比109年捐贈增加超過2萬個。

一把無情惡火奪走46條人命，也燒出許多問題，能為居安環境多層保障的住警器是否夠普及率，也受關注。記者邱奕能／翻攝
一把無情惡火奪走46條人命，也燒出許多問題，能為居安環境多層保障的住警器是否夠普及率，也受關注。記者邱奕能／翻攝

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