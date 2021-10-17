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台中后豐大橋下39歲男子死亡 疑久病厭世

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

39歲鄭姓男子今天被發現陳屍台中后豐大橋下，被發現時已死亡，據了解，鄭男疑久病厭世，警方已報請檢察官相驗中。

台中市消防局今天上午9點多獲報，鄭男10年前曾有輕生念頭，昨天凌晨騎機車離家未回，家屬急報案，今天凌晨3點，在后里后豐大橋附近發現他的機車。

消防局派人車到場搜尋，後來在后豐大橋東側第8根橋墩約10公尺處，找到鄭男，他已明顯死亡，未送醫。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

一名男子今天被發現陳屍台中后豐大橋下。圖／民眾提供
一名男子今天被發現陳屍台中后豐大橋下。圖／民眾提供

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