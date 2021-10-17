新竹市搜救犬獲IRO高級認證 林智堅稱讚是護竹神犬

新竹市特搜隊有4隻搜救犬，其中搜救犬Clay日前以全國第1的優秀成績，獲得全國災害搜救犬IRO評量檢測高級認證，市長林智堅更讚Clay是「護竹神犬」，還支援過新竹縣尖石鄉的山難搜救，也指出新竹市特搜隊已有超過百名成員，透過平日紮實訓練能守護大新竹安全。

林智堅表示，新竹市是六都以外，少數有消防局特搜隊成立搜救犬隊的縣市，從2018年開始陸續有搜救犬加入隊伍，目前有4隻搜救犬成員，今年其中的搜救犬Clay就獲得IRO高級認證，另外還有2隻也獲得中級認證，支援過包含新竹尖石山難、南投縣惠蓀林場山難。

全國災害搜救犬IRO評量檢測，今年有40支隊伍參與，評量分為V級（初級）、A級（中級）及B級（高級）3種，通過中級與高級的犬隻將可獲得證書成為正式搜救犬，並能立即投入災害搶救行列；市府指出，新竹市與高雄市為今年全國唯二通過高級認證的縣市隊伍。

與搜救犬Clay為伴的領犬員温智欽說，3年前他就帶著Clay南北跑，到各縣市參與搜救犬聯合訓練及IRO搜救犬認證，如今Clay已經快4歲，更順利陸續考取IRO中級與高級測驗，未來期盼他們可以一起邁向國際協助救援。

新竹市消防局指出，搜救犬養成無法以言語溝通，只要作業或訓練中覺得無聊、困難或信心不足，都會導致犬隻不願執行動作，因此特別需要領犬員的耐心馴養與引導，且犬隻身心理健康也會影響其工作表現優劣，因此訓練外也要顧及犬隻的體能、情緒、飲食、居住環境、疾病管控等狀況。