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17歲高中女生想賺錢 媽衝進派出所：我女兒想買比特幣

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區日前有1名17歲高中女學生被網路廣告吸引，向媽媽商借3萬元準備投資比特幣，聽說很快就能賺到10萬元。但是媽媽認為是詐騙，母女因而鬧翻大吵。媽媽連忙衝到警察局求救：我怕她離家出走跟別人借錢。

47歲陳女士是在12日深夜11時許，焦急進入蘆洲警分局五股分駐所求助，她說女兒在網路上被投資比特幣可獲得高額報酬的話術吸引，對方聲稱短時間就可以有將近10萬元的超高額回收，但是必須預付3萬元「擔保金」才可以領取獲利。

她的女兒因為還是學生，手上沒錢，所以欲向她商借3萬元繳納「擔保金」。婦人直覺是騙局、極力勸阻，母女因此大吵一架。但事後很怕孩子會負氣離家出走，向其他朋友借錢，於是向警方求助。

員警聽了以後，馬上開巡邏車載陳女士返家，還好她的女兒並未出門，母女2人又被帶回分駐所細心解釋、規勸。警方請女學生出示與對方用手機通訊軟體對話的內容，細心慢慢說明不合理之處，告知這明顯是假投資的騙術，少女終於相信自己遇到詐騙集團，放棄借錢匯款的想法，母女倆合好如初，再三感謝警方協助。

蘆洲警分局呼籲，疫情期間民眾宅在家裡上網的機會大增，詐騙集團看準機會，用盡各種方法行騙，民眾最好多多關心家人上網情形，若發現疑似遭遇詐騙，可以撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免受騙上當。

警方最後再護送母女回家。記者林昭彰／翻攝
警方最後再護送母女回家。記者林昭彰／翻攝
員警耐心向少女說明，極可能碰上詐騙集團了。記者林昭彰／翻攝
員警耐心向少女說明，極可能碰上詐騙集團了。記者林昭彰／翻攝
員警細心向母女倆說明對方很可能是詐騙集團，規勸千萬不要輕易匯款。記者林昭彰／翻攝
員警細心向母女倆說明對方很可能是詐騙集團，規勸千萬不要輕易匯款。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團

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