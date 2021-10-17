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城中城無管委會？住戶：那我每月管理費是繳給誰？

聯合報 / 記者徐如宜林保光陳玫伶／高雄即時報導
城中城住民拿出管理費收費單據，質疑城中城是有管委會的，為何外界說沒有？記者徐如宜／攝影
城中城住民拿出管理費收費單據，質疑城中城是有管委會的，為何外界說沒有？記者徐如宜／攝影

高雄「城中城」大樓大火釀成重大死傷，對於內政部和高市府指社區未成立「管理委員會」，城中城住戶說，怎麼會沒有？那每個月的管理費是繳假的嗎？還有住民拿出才剛繳不久的管理費單據，細數每屆主委，質疑為何說城中城無管委會？

高雄市工務局建管處表示，大廈管理委員會組織必須經過正式立案，並在區公所核備。有些舊大樓住戶會自行成立組織，性質不太一樣。但若有涉及收費，便有權利義務關係，這部分市府會再進一步了解。

住戶表示，每個月都有交500元的管理費，去年之前的主委有請管理員，怎麼可能沒有管委會？不然這些公共水電、電梯維護，是誰做的呢？但這樣的管委會也沒經過什麼選舉，其實就是「黑的」，大概也不可能向市府備准，反正就只是維持大樓運作，讓住戶還住的下去。

一名剛繳9、10明管理費的住戶拿出收款單據，是一張估價單，上面蓋得橢圓章有「城中城大樓管理委員會」字樣。

住戶陳先生說，城中城管委會的首任主委姓陳，第二任姓洪，後來在一場觸電意外中身亡；第三任姓黃，第四任姓戴，接下來的姓趙，一直做到去年。不過一般正式管委會還有財委、監委什麼的，但城中城都是只有主委一人。今年換由李姓總幹事接手。

城中城自救會說，住戶認知的管委員其實是「自救委員會」，是住戶自己發起的互助組織。所謂的1戶500元管理費，也並不是每戶都繳，一個月應收5萬多元，但實際可能只收到2萬多元，繳公共水電等支出，根本都嘸夠，只是勉強維持大樓基本運作。住在城中城裡很多都是歹命人。

高雄市工務局建管處長陳海通表示，經查城中城大樓並沒有管委會立案資料，火災發生後，市府也與自救會接觸過，詢問是否接受輔導嘗試成立正式管委會？現在住民提出大樓有管委會，且有收費行為，工務局會進一步了解，如果有收管理費就會有相對應的權利義務關係。

高雄城中城 火災

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