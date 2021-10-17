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虎豹潭父子檔、兄妹檔蒙難 已4死尚有2人未尋獲

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市雙溪區虎豹潭昨天發生意外，劉姓兄妹被洪水沖走，哥哥已找到，妹妹仍未尋獲，母親神情悲悽，難掩心傷。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區虎豹潭昨天發生意外，劉姓兄妹被洪水沖走，哥哥已找到，妹妹仍未尋獲，母親神情悲悽，難掩心傷。記者邱瑞杰／翻攝

新北市雙溪區虎豹潭昨天發生意外，6名參加體驗自然營隊成員被洪水沖走失蹤，其中有父子檔和兄妹檔。新北市救難人員已尋獲4人，尚有陳姓父女檔的女兒、劉姓兄妹檔的妹妹尚未尋獲。

名為「大方體驗自然」的民間機構，透過臉書招募16名成人、15名少年和兒童，16日出團前往虎豹潭體驗大自然。一行人昨天下午從北勢溪右岸經「梳子壩」要橫越北勢溪時，走在中段的鐘姓男子、陳姓父女、劉姓兄妹和蔡姓女童被洪流沖走。

救難人員今早6點半在料角坑河段六合橋下發現鐘姓男子，8點半多在距離梳子壩不遠的攔截發現9歲蔡姓女童，2人經送醫急救宣告不治。

到了上午10點半多，救難人員在六合橋下游約200公尺處水域發現11歲劉姓男童，他8歲的妹妹仍未尋獲。救難人員接著在上午11點50分，在六合橋下游約400公尺處水域發現40多歲陳姓男子，但他的15歲女兒仍未見蹤影。

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