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充電線不翼而飛 桃園外送員貪方便「借用」下場曝

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名外送員日前因手機沒電，拔走夾娃娃機店手溫機USB線，被店家發現後報案，員警昨天循線通知他到案，涉案男子雖聲稱只是「借用」，不久後便歸還，但竊盜事實明確且屬公訴罪，警方仍依竊盜罪嫌將他函送法辦。

桃園警分局大樹派出所13日接獲報案，某夾娃娃機店業者指，店內入口處體溫量測機的USB線被隨手拿走，自行調閱監視器發現，是當天半夜0時許被一名外送員拔走。

員警受理後，積極調閱監視畫面，迅速鎖定涉案吳姓男子（44歲），昨天晚上通知他到案說明。吳男辯稱，因為手機剛好沒電，拔線只是「借用」，且15日晚上便自行將USB線歸還店家，不知道已經誤蹈法網，希望店家可以原諒。

店家雖認為損失輕微，但竊盜行為不可取，仍決定不姑息，且吳男犯公訴罪，全案警詢後依竊盜罪嫌將他函送地檢署偵辦。

吳男13日拿走手溫機充電線，全程均被店家監視器拍下，警方依竊盜罪嫌將他函送法辦。記者楊湛華／翻攝
吳男13日拿走手溫機充電線，全程均被店家監視器拍下，警方依竊盜罪嫌將他函送法辦。記者楊湛華／翻攝
吳男稱拿走充電線只是「借用」，並於15日晚上拿回店家。記者楊湛華／翻攝
吳男稱拿走充電線只是「借用」，並於15日晚上拿回店家。記者楊湛華／翻攝

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