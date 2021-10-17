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獨／女大生停車場墜落8米 幸有貨車緩衝保命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區東興路三段「東興立體停車場」在今天上午9時許，傳出有民眾墜落，警、消到場時，墜落的女子已跌落到一輛貨車上，幸好女子僅受到輕傷，腰部、背部疼痛，目前意識清楚，仍在醫院急救中，據查，女子是桃園某大學的學生，因故與男友分手後，失戀想不開，才會從停車場的4樓墜落，詳細案發原因，有待後續調查，警方也將通知校方、家屬協助開導。

台中市東興路三段的東興路立體停車場在今天上午9時許，傳出墜落意外，謝姓女子被救護車發現時，已墜落到一樓，幸好墜落處有一輛貨車輛緩衝，謝女僅受到輕傷，救護人員到場時，謝女只有反映腰部、背部疼痛，但意識清楚，沒有生命危險，被送往林新醫院治療。

據查，謝姓女子年約20歲，就讀桃園市某大學，謝女疑因故與男友分手，才會從該停車場的樓頂墜落，墜落的高度約8至10公尺，現場並無留有遺書等物品，詳細的案發原因，仍待後續調查釐清，警方也將通知校方、家屬介入關懷。

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台中市東興立體停車場在今天上午傳出女子墜樓，墜樓女子為大學生，疑失戀想不開才尋短。圖／摘自Google Maps
台中市東興立體停車場在今天上午傳出女子墜樓，墜樓女子為大學生，疑失戀想不開才尋短。圖／摘自Google Maps

停車場 桃園 分手

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