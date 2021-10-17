快訊

限鹽比禁反式脂肪更有意義！美FDA：鹽是高血壓禍首

台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

議會哀悼她坐著滑手機挨轟 黃捷：太專注發大火文章

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
15日高雄市議員劉德林在議會邀全體為城中城大火傷亡者默哀，市議員黃捷（畫面左下）當時坐在位子上滑手機。記者林巧璉／攝影
15日高雄市議員劉德林在議會邀全體為城中城大火傷亡者默哀，市議員黃捷（畫面左下）當時坐在位子上滑手機。記者林巧璉／攝影

高雄城中城大火造成慘重傷亡，引發全台關注，政治人物的一舉一動也被放大檢視，15日高雄市議會民政部門質詢時，市議員劉德林在質詢前先邀集所有官員、議員為大火傷亡者哀悼，當時所有人都起立低頭哀悼，僅市議員黃捷坐在座位上滑手機，此舉在網路上引發熱議，有人批黃捷冷血。今黃捷道歉解釋，當時因是其他議員質詢時間，她在位置上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意到議場狀況。

15日下午民政部門質詢，出席市議員除了劉德林、黃捷外，還有林智鴻、李眉蓁和鄭安秝，三人都有起身哀悼。黃捷在解釋後也貼出關心城中城大火的貼文自清。

黃捷完整說明如下：

讓大家觀感不佳，真的非常抱歉。當時是其他議員質詢的時間，因為我坐在位子上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意別的議員在質詢什麼，沒留意到現場狀況，很不好意思。

發生憾事我非常難過，也第一時間發文關注，後續也努力整理資料、提出制度建議，無一不刻心繫著此事。

希望接下來能為災後工作盡一份心，為高雄祈福，天佑高雄！

高雄市議員劉德林15日在議會，邀全體為城中城大火傷亡者默哀。記者林巧璉／攝影
高雄市議員劉德林15日在議會，邀全體為城中城大火傷亡者默哀。記者林巧璉／攝影
高雄市議員黃捷在城中城大火後的臉書貼文。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員黃捷在城中城大火後的臉書貼文。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員黃捷在城中城大火後的臉書貼文。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員黃捷在城中城大火後的臉書貼文。記者林巧璉／翻攝

高雄城中城 火災

延伸閱讀

民進黨開鍘吳子嘉「7大罪」曝光 宅神：吳董被屁孩錯殺

刪Q罷免倒數 黃捷：將至台中陪陳柏惟苦行

蔡英文表態：全力支持陳柏惟 不希望成為惡鬥下犧牲品

陳柏惟罷免案 蔡英文近日將親自表態

相關新聞

金鼎獎作家陳柔縉被美食外送機車追撞 腦傷昏迷未脫險

擅長台灣常民史的金鼎獎作家陳柔縉，15日在新北市淡水區騎單車，被Uber Eats外送員的機車追撞，因頭部重創昏迷，目前...

獨／女大生停車場墜落8米 幸有貨車緩衝保命

台中市西屯區東興路三段「東興立體停車場」在今天上午9時許，傳出有民眾墜落，警、消到場時，墜落的女子已跌落到一輛貨車上，幸...

議會哀悼她坐著滑手機挨轟 黃捷：太專注發大火文章

高雄城中城大火造成慘重傷亡，引發全台關注，政治人物的一舉一動也被放大檢視，15日高雄市議會民政部門質詢時，市議員劉德林在...

八旬嬤在派出所外徘徊 警助她平安回家

80歲張姓阿嬤前天下午獨自外出訪友卻不慎迷途，前晚在台中市東勢分局新社分駐所外徘徊很久，經值班員警發覺，立即上前關懷，並...

台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

台中市第四警分局黎明所在前天晚間巡邏時獲報，一名年約30多歲的輕熟女躺在路旁，警方擔心女子安危，前往查處，但女子語焉不詳...

男子趴電動遊藝場機台上叫不醒 送醫不治

台南市中西區某電動遊藝場，昨天深夜傳出張姓男客人在場內猝死，員工發現他趴在機檯上一動也不動，也叫不醒，連忙報救護車將張緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。