議會哀悼她坐著滑手機挨轟 黃捷：太專注發大火文章

高雄城中城大火造成慘重傷亡，引發全台關注，政治人物的一舉一動也被放大檢視，15日高雄市議會民政部門質詢時，市議員劉德林在質詢前先邀集所有官員、議員為大火傷亡者哀悼，當時所有人都起立低頭哀悼，僅市議員黃捷坐在座位上滑手機，此舉在網路上引發熱議，有人批黃捷冷血。今黃捷道歉解釋，當時因是其他議員質詢時間，她在位置上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意到議場狀況。

15日下午民政部門質詢，出席市議員除了劉德林、黃捷外，還有林智鴻、李眉蓁和鄭安秝，三人都有起身哀悼。黃捷在解釋後也貼出關心城中城大火的貼文自清。

黃捷完整說明如下：

讓大家觀感不佳，真的非常抱歉。當時是其他議員質詢的時間，因為我坐在位子上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意別的議員在質詢什麼，沒留意到現場狀況，很不好意思。

發生憾事我非常難過，也第一時間發文關注，後續也努力整理資料、提出制度建議，無一不刻心繫著此事。