八旬嬤在派出所外徘徊 警助她平安回家

80歲張姓阿嬤前天下午獨自外出訪友卻不慎迷途，前晚在台中市東勢分局新社分駐所外徘徊很久，經值班員警發覺，立即上前關懷，並由巡邏員警護送她平安返家。

東勢分局新社分駐所值班警員陳浩霖前晚8點，發現一名阿嬤在分駐所外徘徊許久，漫無方向地走來走去，疑似迷途需要協助，立即上前關心。

員警發現老婦神情疲憊，只穿單薄衣衫，晚間氣溫略降轉涼，先請她到分駐所內喝水休息，經瞭解，阿嬤當天下午由新社區中興里到東興里找朋友，離開朋友家時由於天色昏暗，一時迷失方向忘記返家路線，才在興社街來回徘徊，她身上無配帶任何證件、無法明確表達住處，經警方耐心詢問後確認住家位置，由所長藍忠明、警員孫鎮中以巡邏車載送老婦返家。

附近鄰居向警方表示，阿嬤平日一人獨居，子女皆在外地工作，故家裡未有人在，員警將阿嬤交由鄰居照顧才放心離去，她對於警方的熱心感謝。