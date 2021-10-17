八旬嬤在派出所外徘徊 警助她平安回家

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聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

80歲張姓阿嬤前天下午獨自外出訪友卻不慎迷途，前晚在台中市東勢分局新社分駐所外徘徊很久，經值班員警發覺，立即上前關懷，並由巡邏員警護送她平安返家。

東勢分局新社分駐所值班警員陳浩霖前晚8點，發現一名阿嬤在分駐所外徘徊許久，漫無方向地走來走去，疑似迷途需要協助，立即上前關心。

員警發現老婦神情疲憊，只穿單薄衣衫，晚間氣溫略降轉涼，先請她到分駐所內喝水休息，經瞭解，阿嬤當天下午由新社區中興里到東興里找朋友，離開朋友家時由於天色昏暗，一時迷失方向忘記返家路線，才在興社街來回徘徊，她身上無配帶任何證件、無法明確表達住處，經警方耐心詢問後確認住家位置，由所長藍忠明、警員孫鎮中以巡邏車載送老婦返家。

附近鄰居向警方表示，阿嬤平日一人獨居，子女皆在外地工作，故家裡未有人在，員警將阿嬤交由鄰居照顧才放心離去，她對於警方的熱心感謝。

東勢分局新社分駐所所長藍忠明說，入秋後天黑時間較早，長者如外出要留意時間及注意天候狀況，以免因天色昏暗迷失方向，家中長輩如有迷途走失風險，可在長輩衣物或身上配件留有足以辨識資料及聯絡電話，以防不慎走失時警方能即時聯繫家屬協助返家。

80歲阿嬤迷路徘徊在台中東勢分局新社分駐所外，員警發現協助她平安回家。圖／警方提供
80歲阿嬤迷路徘徊在台中東勢分局新社分駐所外，員警發現協助她平安回家。圖／警方提供
80歲阿嬤迷路徘徊在台中東勢分局新社分駐所外，員警發現協助她平安回家。圖／警方提供
80歲阿嬤迷路徘徊在台中東勢分局新社分駐所外，員警發現協助她平安回家。圖／警方提供

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