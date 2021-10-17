聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相
台中市第四警分局黎明所在前天晚間巡邏時獲報，一名年約30多歲的輕熟女躺在路旁，警方擔心女子安危，前往查處，但女子語焉不詳，疑有身心狀況，警方從女子身上發現一張寫有男子姓名的超市會員卡，查出女子已在5日前被通報失蹤，且通報人為女子父親，就是會員卡上的姓名，因此趕緊通知家屬到派出所，將女子接回。
台中市第四警分局黎明所副所長黃彥融、警員陳漢滄、陳怡陵在前天晚間6時許巡邏時，接獲民眾報案，一名年約30多歲的輕熟女，倒臥在南屯區龍富路五段1號前，需要員警協助。
警方前往查處，發現女子雙眼緊閉，經叫醒女子後，詢問身分年籍資料，女子精神狀況不佳、喃喃自語、語焉不詳。
警方發現，女子身上未攜帶任何證件，只有一張超市的會員卡，寫有賴姓男子的姓名，警方利用警用小電腦M-Police臉部辨識系統比對，查詢失蹤人口名單中，確有一名賴姓女子的父親與該卡簽名同名，隨即聯繫家屬到場，順利讓一家人再次重逢團圓。
家屬警表示，女兒領有身心障礙手冊，偶有情緒不穩定的狀況，平時均由家人輪流照護，這次女兒無故從戶籍地太平區，獨自一人騎單車離家5日未歸，因心急如焚，才立即至鄰近警所報案協尋，沒想到再次接獲員警來電，女兒已流浪到離家10公里遠的南屯，感謝警方及時的協助，才沒讓女兒遭遇不測。
第四警分局黎明所副所長黃彥融呼籲，家中如有身心障礙家屬或高齡長者有記憶退化情形，需時常關心陪伴並多加留意家人動向，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，或在手機下載GPS定位APP設定供親友追蹤防止走失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言