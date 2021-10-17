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台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

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台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局黎明所在前天晚間巡邏時獲報，一名年約30多歲的輕熟女躺在路旁，警方擔心女子安危，前往查處，但女子語焉不詳，疑有身心狀況，警方從女子身上發現一張寫有男子姓名的超市會員卡，查出女子已在5日前被通報失蹤，且通報人為女子父親，就是會員卡上的姓名，因此趕緊通知家屬到派出所，將女子接回。

台中市第四警分局黎明所副所長黃彥融、警員陳漢滄、陳怡陵在前天晚間6時許巡邏時，接獲民眾報案，一名年約30多歲的輕熟女，倒臥在南屯區龍富路五段1號前，需要員警協助。

警方前往查處，發現女子雙眼緊閉，經叫醒女子後，詢問身分年籍資料，女子精神狀況不佳、喃喃自語、語焉不詳。

警方發現，女子身上未攜帶任何證件，只有一張超市的會員卡，寫有賴姓男子的姓名，警方利用警用小電腦M-Police臉部辨識系統比對，查詢失蹤人口名單中，確有一名賴姓女子的父親與該卡簽名同名，隨即聯繫家屬到場，順利讓一家人再次重逢團圓。

家屬警表示，女兒領有身心障礙手冊，偶有情緒不穩定的狀況，平時均由家人輪流照護，這次女兒無故從戶籍地太平區，獨自一人騎單車離家5日未歸，因心急如焚，才立即至鄰近警所報案協尋，沒想到再次接獲員警來電，女兒已流浪到離家10公里遠的南屯，感謝警方及時的協助，才沒讓女兒遭遇不測。

第四警分局黎明所副所長黃彥融呼籲，家中如有身心障礙家屬或高齡長者有記憶退化情形，需時常關心陪伴並多加留意家人動向，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，或在手機下載GPS定位APP設定供親友追蹤防止走失。

台中市賴姓女子前天晚間躺在南屯區的道路旁，警方透過女子身上的超市會員卡，順利聯絡到家屬，並發現女子已被通報失蹤5天。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓女子前天晚間躺在南屯區的道路旁，警方透過女子身上的超市會員卡，順利聯絡到家屬，並發現女子已被通報失蹤5天。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓女子前天晚間躺在南屯區的道路旁，警方透過女子身上的超市會員卡，順利聯絡到家屬，並發現女子已被通報失蹤5天。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓女子前天晚間躺在南屯區的道路旁，警方透過女子身上的超市會員卡，順利聯絡到家屬，並發現女子已被通報失蹤5天。記者陳宏睿／翻攝

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