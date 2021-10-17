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男子趴電動遊藝場機台上叫不醒 送醫不治
台南市中西區某電動遊藝場，昨天深夜傳出張姓男客人在場內猝死，員工發現他趴在機檯上一動也不動，也叫不醒，連忙報救護車將張緊急送醫約2個小時後宣告不治。檢警今天報案查明死因。
「有男客人昏倒在電動遊藝場內，請派救護車來救人」，救護車接獲通報後，前往中西區這家電動遊藝場，員工表示，昨晚8點多還看到58歲張姓客人在玩遊戲，到了約10點，看到張趴在機台前面，叫也叫不醒，趕快報案由救護車送醫。直到昨晚11點58分仍宣告不治，轄區派出所今天報請南檢檢察官相驗。
張的女兒表示，父親胃部曾動過手術，不清楚為何會猝死。警方初步研判，張死因可能因心血管疾病有關，但真正死因需報檢方相驗後才能進一步釐清。
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