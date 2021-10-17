快訊

限鹽比禁反式脂肪更有意義！美FDA：鹽是高血壓禍首

台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子趴電動遊藝場機台上叫不醒 送醫不治

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區某電動遊藝場，昨天深夜傳出張姓男客人在場內猝死，員工發現他趴在機檯上一動也不動，也叫不醒，連忙報救護車將張緊急送醫約2個小時後宣告不治。檢警今天報案查明死因。

「有男客人昏倒在電動遊藝場內，請派救護車來救人」，救護車接獲通報後，前往中西區這家電動遊藝場，員工表示，昨晚8點多還看到58歲張姓客人在玩遊戲，到了約10點，看到張趴在機台前面，叫也叫不醒，趕快報案由救護車送醫。直到昨晚11點58分仍宣告不治，轄區派出所今天報請南檢檢察官相驗。

張的女兒表示，父親胃部曾動過手術，不清楚為何會猝死。警方初步研判，張死因可能因心血管疾病有關，但真正死因需報檢方相驗後才能進一步釐清。

台南市某電動遊藝場發生男客人猝死。檢警將相驗查明死因。記者黃宣翰／攝影
台南市某電動遊藝場發生男客人猝死。檢警將相驗查明死因。記者黃宣翰／攝影

延伸閱讀

「回家了··」城中城大火辦招魂法會 家屬昏厥送醫

台中驚傳首例BNT打後猝死！62歲男打後9天不治

35歲機師在駕駛艙猝死 老父心碎要華航賠250萬元敗訴

陳柏惟稱玩電動非涉賭！遊藝場內裝曝光 規模曾是高雄最大

相關新聞

金鼎獎作家陳柔縉被美食外送機車追撞 腦傷昏迷未脫險

擅長台灣常民史的金鼎獎作家陳柔縉，15日在新北市淡水區騎單車，被Uber Eats外送員的機車追撞，因頭部重創昏迷，目前...

八旬嬤在派出所外徘徊 警助她平安回家

80歲張姓阿嬤前天下午獨自外出訪友卻不慎迷途，前晚在台中市東勢分局新社分駐所外徘徊很久，經值班員警發覺，立即上前關懷，並...

台中輕熟女夜躺路邊為何故？ 警用一張會員卡查出真相

台中市第四警分局黎明所在前天晚間巡邏時獲報，一名年約30多歲的輕熟女躺在路旁，警方擔心女子安危，前往查處，但女子語焉不詳...

男子趴電動遊藝場機台上叫不醒 送醫不治

台南市中西區某電動遊藝場，昨天深夜傳出張姓男客人在場內猝死，員工發現他趴在機檯上一動也不動，也叫不醒，連忙報救護車將張緊...

台中北區老平房大火燒7戶 疑煮食不慎釀災11人安置

台中市北區衛道路在今天凌晨3時許傳出火警，火勢猛烈延燒7戶，但幸好消防隊到場時，7棟的住戶都已疏散，起火點是50多年的平...

小琉球8名潛水客體力透支隨海流外飄 海巡發現急救援

海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇昨天下午2時25分，在小琉球花瓶岩美人洞外0.5浬處海域巡邏，發現有8名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。