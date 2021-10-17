金鼎獎作家陳柔縉被美食外送機車追撞 腦傷昏迷未脫險

擅長台灣常民史的金鼎獎作家陳柔縉，15日在新北市淡水區騎單車，被Uber Eats外送員的機車追撞，因頭部重創昏迷，目前仍在淡水馬偕醫院加護病房，尚未脫險。

現年57歲的陳柔縉是在15日下午5時46分左右，騎單車於淡水區中正東路二段往三芝方向，不明原因被後方同向由50歲賴姓男子騎乘於外側車道直行的美食外送機車追撞。詳細肇事原因仍由警方鑑識調查中。

據了解，當時天色已暗，現場是上坡路段，又是交通尖峰時段，往來汽、機車很多，陳柔縉遭到追撞之後，兩人均摔倒，賴男僅右手擦挫輕傷，陳柔縉頭部撞擊昏迷，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，緊急手術之後轉進加護病房觀察，仍有生命危險。