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台中北區老平房大火燒7戶 疑煮食不慎釀災11人安置

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區衛道路在今天凌晨3時許傳出火警，火勢猛烈延燒7戶，但幸好消防隊到場時，7棟的住戶都已疏散，起火點是50多年的平房，住戶都是當地居民，火勢是在消防隊到場後的約1個小時撲滅，現場無人員傷亡，僅有平房的財損，燃燒面積約為300平方公尺，據初步調查，有住戶透露，起火前曾在廚房煮食，爐火未關，詳細起火原因，仍待火調科調查。

台中市北區衛道路63巷的平房，在今天凌晨3時許傳出火警，火勢延燒7戶，消防局派遣文昌、北屯、大誠、中區、中港、中山、東英等分隊，出動各式救災車輛18輛，救護車2輛，消防人員72人前往救災，火勢在今天凌晨4時許撲滅，燃燒面積約為300平方公尺。

台中市北區建興里長王平河說，他也是凌晨收到守望相助隊的通知，才趕往現場，當時火勢已經很大，不過守望相助隊通報時，僅有濃煙，發生火警的地點都是矮平房，屋齡都有40、50年，都是在地的老居民，因為火勢很大，里民已無法返家居住，目前由區公所安排旅社，讓11人可以安置暫居，詳細起火原因，仍待查。

王平河說，此次火警發生在凌晨時分，都是民眾熟睡的時間，幸好有鄰居發現後報警，通知警、消及住戶逃生，才未釀成傷亡。

據查，此次火警延燒7戶，其中有住戶逃生時透露，當時廚房有煮食，爐火未關，是否是釀禍原因，仍待消防局火調科後續調查。

台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。圖／讀者提供
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。圖／讀者提供
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。圖／讀者提供
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。圖／讀者提供
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區衛道路63巷的平房在今天凌晨傳出火警，幸好住戶都及時逃生。記者陳宏睿／翻攝

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