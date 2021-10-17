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小琉球8名潛水客體力透支隨海流外飄 海巡發現急救援
海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇昨天下午2時25分，在小琉球花瓶岩美人洞外0.5浬處海域巡邏，發現有8名潛水客（4男4女）因體力不支在海面漂流求援，海巡人員將潛水客救援至海巡艇上，結束一場海上驚魂。
海巡調查，8名潛水客大部分來自高雄，16日中午12時自行在美人洞沙灘下水浮潛，後因體力透支隨海流外飄，8人也正設法要往回游，看到海巡艇趕緊招手求救，海巡人員從遠處發現有人招手，立即靠近將潛客救援上巡防艇，載返杉福安檢所，8人沒有受傷。
第五海巡隊指出，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但也常因一時疏忽或未發現潮汐海流的變化，將自身陷於險境，籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身安全，並留意環境變化，民眾若於海上遇緊急事故需救援，請撥打118。
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