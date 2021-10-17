小琉球8名潛水客體力透支隨海流外飄 海巡發現急救援

海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇昨天下午2時25分，在小琉球花瓶岩美人洞外0.5浬處海域巡邏，發現有8名潛水客（4男4女）因體力不支在海面漂流求援，海巡人員將潛水客救援至海巡艇上，結束一場海上驚魂。

海巡調查，8名潛水客大部分來自高雄，16日中午12時自行在美人洞沙灘下水浮潛，後因體力透支隨海流外飄，8人也正設法要往回游，看到海巡艇趕緊招手求救，海巡人員從遠處發現有人招手，立即靠近將潛客救援上巡防艇，載返杉福安檢所，8人沒有受傷。