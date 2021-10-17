嘉縣消防生力軍訓練結業 網友促出消防猛男月曆

嘉義縣消防局消防隊員近3年人事新陳代謝，十多名8年級生力軍加入，帶來新氣象，日前為期3個月的救助訓練結業，10多名消防生力軍赤裸上半身，露出胸肌，展現健美身材，分別站在消防車上，部分拿救護器材，合拍結業照，有人將消防猛男照貼上臉書，吸引大批網友按讚，尤其女性網友，建議比照新北等縣市出消防猛男月曆。

又將到歲末年終，陪伴民眾的月曆，不再只是正妹、辣妹專美於前，近年打火弟兄也脫光上半身，展示精壯身材，最早新北市消防局出月曆，去年包括雙北、新竹縣、台中市等也紛紛推出「爆肌猛男月曆」，大受歡迎。

嘉義縣至今未出消防月曆，前縣長張花冠任內，前新聞行銷處長李雅貞有意拍攝出版消防年曆，被阻止說，「消防隊員身材太團結了」，最後不了了之。最近嘉義縣年輕男消防隊員救助結訓猛男大合照網傳後，引起話題。

網友說，「真養眼，嘉義人的驕傲，嘉義縣終於也出現消防猛男了。說不定是別的縣市過去的；我們也要有嘉義縣版的消防猛男月曆」