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指認死傷親屬過程有戲劇性轉折 2家庭大喜大悲

聯合報 / 記者王慧瑛張議晨陳弘逸邱奕能／高雄即時報導

高雄城中城大火死傷慘重，許多居民未與家人同住，指認、比對過程曲折。有家屬先是認一具女遺體是母親，市府人員告知他「在大同醫院插管的婦人才對」，豈料16日婦人清醒後寫出名字，驚覺被當成另一人。16日深夜最後二具身分未明遺體DNA鑑定結果出爐，確定其中一具與經歷兩度誤認的男子吻合，家屬心情洗三溫暖，相當戲劇性。

這起高雄有史以來最嚴重死傷火警，讓好多家庭破碎、揪心，住中部林姓女子為找81歲黃姓母親，連日跑遍醫院、殯儀館、火場苦尋不著，16日上午傳來好消息，大同醫院加護病房一名患者恢復意識後寫下名字，經鹽埕警分局長蔡鴻文傳照片確認，林女確定就是她母親，立即趕到高雄與母親團聚。林女說，以為會失去媽媽，能夠重回母親懷抱，內心感動難以言喻。

原來81歲黃姓婦人可能是被救護單位、市府人員當成是77歲李黃婦人，究竟是哪個環節資訊有誤造成烏龍待釐清，畢竟死傷者眾，要第一時間確認每一名死傷者身分，確實有難度。

據了解，李黃婦人兒子起初指認時，以為其中一具女遺體是他母親，協助作業的市府人員查名單，發現他母親名字出現在大同醫院加護病房傷者名單中，要他到醫院確認。由於年紀相近、插管掩住部分特徵，造成辦識度較低，李黃婦人的兒子認為確有幾分相似，未察覺有異。

15日下午，前總統馬英九到高雄市立殯儀館向罹難者致哀，也慰問家屬時，58歲林姓婦人急如熱鍋上螞蟻，向馬英九陳情說，她遲遲找不到母親，不論是生是死，希望有明確答案。林女坐輪椅在殯儀館、各醫院奔波，讓人於心不忍。

16日上午，人在大同醫院加護病房的老婦人清醒，寫下自己名字後，眾人才發現，她身分是黃悅，就是林姓婦人的媽媽，卻被誤認為李黃婦人。

如此戲劇性轉折，讓兩個家庭心情大喜大悲，李黃婦人家屬空歡喜一場，黃悅的女兒終於鬆一口氣。

有2名女性遺體外觀較難辨識，遲遲未被家屬領回，李黃婦人兒子採DNA比對，16日深夜鑑定結果出爐，確定其中一具遺體是77歲李黃婦人。另一具遺體身分也確認，是56歲陳姓婦人，她平時獨居高雄，兒女在北部發展，警方已連繫家屬17日到市立殯儀館配合相驗作業，就能將遺體發還家屬辦後事，最後2具遺體終於找到家人，也算是圓滿結局。

高雄市政府預計10月20日下午2點辦頭七法會，22日上午9點舉行家祭、10點公祭。

高雄城中城火災罹難者大部分是嗆傷所致，火警發生在凌晨2點多，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生，加上住戶多為長輩，逃生能力較差，造成嚴重死傷。記者劉學聖／攝影
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高雄市城中城大火釀46死41傷，大樓燒得面目全非，機車騎士路過駐足觀看。記者王慧瑛／攝影
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住中部林姓女子確認在高雄大同醫院插管婦人是她母親後，16日中午趕到高雄與母親團聚。圖／大同醫院提供
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高雄城中城大火釀46死41傷，一把火燒出「老人困老宅」等社會問題。記者劉學聖／攝影
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住中部林姓女子為找81歲黃姓母親，連日在醫院、殯儀館間奔波，市府工作人員出示照片協助她尋找親人。
住中部林姓女子為找81歲黃姓母親，連日在醫院、殯儀館間奔波，市府工作人員出示照片協助她尋找親人。
住中部林姓女子為找81歲黃姓母親，心情焦急，坐輪椅在醫院、殯儀館、火場地點多處奔波，讓人看了不忍。記者陳弘逸／攝影
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高雄城中城火災罹難者大部分是嗆傷所致，火警發生在凌晨2點多，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生，加上住戶多為長輩，逃生能力較差，造成嚴重死傷。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統（右二）16日到高雄連跑3家醫院探視城中城火災傷者，語多安慰、鼓勵，提到政府會全力協助，陪伴受災戶挺過難關。圖／高雄市政府提供
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高雄市城中城大樓惡火一夕奪走46條人命，是高雄史上死傷最嚴重火災悲劇。記者劉學聖／攝影
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高雄城中城大火釀46死41傷，一把火燒出「老人困老宅」等社會問題。記者劉學聖／攝影
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高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的火警，罹難者平均年齡62歲。記者劉學聖／攝影
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高雄市政府16日下午在火場辦聯合招魂法會，氣氛哀戚。記者劉學聖／攝影
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高雄城中城大樓火災發生在14日凌晨2點54分，4點39分火勢控制，7點17分撲滅。記者劉學聖／攝影
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殯儀館 馬英九

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