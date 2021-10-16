快訊

雙溪虎豹潭溪水暴漲多人失蹤 侯友宜趕往現場關心搜救

她坐月台合影鳴日號遭酸「當亡美」還反嗆 台鐵出招了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑父子賭氣 楊梅環南路放棺木逾一年讓路過民眾怕怕

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅區環南路219巷口，有個擺放在私人土地利用鐵架架在樹上的棺木，超過1年之久，附近民眾不勝其擾，更有新搬去的鄰居認為是否被針對，雖然檢舉多次，卻還是無法改善，市議員李家興、永寧里長張乾坤及楊梅警分局楊梅派出所員警，今天一同將棺木拆下，避免路過民眾再擔心受怕。

楊梅區環南路219巷時常車來車往，但卻有民眾不斷向張乾坤反映，路旁的棺木讓人觀感不佳，張乾坤表示，疑似地主和自己的兒子有糾紛，家庭關係緊張，因此兒子便在自家土地上擺放棺木，跟父親硬碰硬。

張乾坤說，地主兒子之前不只封過馬路，還將棺木架設在一鐵皮屋底下，被民眾檢舉為違建，才經建管處拆除，更曾經播放音樂，讓附近居民和路過民眾相當驚恐及困擾。

張乾坤進一步指出，歷經1年，還是不斷接受到民眾陳情，因部分土地賣給大清建設有限公司開發蓋房子，有新搬來的住戶，打開窗發現棺材正對自己家，誤以為是被針對。

今天上午經張乾坤報案並由楊梅派出所員警和李家興一同執行，避免民眾再受到驚嚇。

桃園楊梅區環南路219巷口，有個擺放在私人土地利用鐵架架在樹上的棺木，附近民眾感到驚恐。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅區環南路219巷口，有個擺放在私人土地利用鐵架架在樹上的棺木，附近民眾感到驚恐。記者翁唯真／翻攝
市議員李家興、永寧里長張乾坤及楊梅警分局楊梅派出所員警，今天一同將棺木拆下，避免路過民眾再擔心受怕。記者翁唯真／翻攝
市議員李家興、永寧里長張乾坤及楊梅警分局楊梅派出所員警，今天一同將棺木拆下，避免路過民眾再擔心受怕。記者翁唯真／翻攝

桃園 違建 棺材

延伸閱讀

國民黨主席、黨代表選舉投票踴躍 桃園見排隊人潮

留學女足跡雙北百貨都有她 板橋大遠百：已完成大清消

不斷更新／國道上午零星車禍 午後國5南北向都可能車多

中山高楊梅段中秋連假遇塞車 可改走臺1、15、61道路

相關新聞

台南女學生被帶到廁所霸凌 猛摑巴掌如淚人兒

台南市某高職一年級1名女學生因在私訊上說同學是非，昨天早上到校遭2名女同學摑巴掌，並遭男同學攝錄，貼上社群。校方今天表示...

疑父子賭氣 楊梅環南路放棺木逾一年讓路過民眾怕怕

桃園楊梅區環南路219巷口，有個擺放在私人土地利用鐵架架在樹上的棺木，超過1年之久，附近民眾不勝其擾，更有新搬去的鄰居認...

台南安平港新北堤4名游客體力不支 海巡警消出動救援

台南市安平區漁光島新北堤今天傍晚5時27分有民眾通報，目擊4名游客背魚雷浮標下海，因體力不支，游不回來岸上，台南市消防局...

老嫗行動不便徘徊路旁 南港警安撫後詢問姓名助她返家

台北市6旬老嫗日前一臉茫然地徘徊在路上，警方巡邏時見她行動不便又待在車水馬龍的路旁，替她緊張，遂下車關懷是否需要幫忙，警...

台3線山區重機車成群結隊出遊 警攔查80車20多起違規

因中秋及國慶假期民眾「報復式旅遊」，台南玉井、楠西、南化假日車流激增，勤務中心接獲民眾反映大型重機車輛噪音影響台3線居民...

餐敘太嗨與鄰桌起口角 友人勸攔未釀肢體衝突

台中市西屯區馬龍潭路某餐酒館內，今天凌晨發生民眾酒後口角，李男等人同桌吃飯，不滿隔桌王男等人太吵，上前勸導時，李與王發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。