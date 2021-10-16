疑父子賭氣 楊梅環南路放棺木逾一年讓路過民眾怕怕

桃園楊梅區環南路219巷口，有個擺放在私人土地利用鐵架架在樹上的棺木，超過1年之久，附近民眾不勝其擾，更有新搬去的鄰居認為是否被針對，雖然檢舉多次，卻還是無法改善，市議員李家興、永寧里長張乾坤及楊梅警分局楊梅派出所員警，今天一同將棺木拆下，避免路過民眾再擔心受怕。

楊梅區環南路219巷時常車來車往，但卻有民眾不斷向張乾坤反映，路旁的棺木讓人觀感不佳，張乾坤表示，疑似地主和自己的兒子有糾紛，家庭關係緊張，因此兒子便在自家土地上擺放棺木，跟父親硬碰硬。

張乾坤說，地主兒子之前不只封過馬路，還將棺木架設在一鐵皮屋底下，被民眾檢舉為違建，才經建管處拆除，更曾經播放音樂，讓附近居民和路過民眾相當驚恐及困擾。

張乾坤進一步指出，歷經1年，還是不斷接受到民眾陳情，因部分土地賣給大清建設有限公司開發蓋房子，有新搬來的住戶，打開窗發現棺材正對自己家，誤以為是被針對。