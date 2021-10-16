聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑父子賭氣 楊梅環南路放棺木逾一年讓路過民眾怕怕
桃園楊梅區環南路219巷口，有個擺放在私人土地利用鐵架架在樹上的棺木，超過1年之久，附近民眾不勝其擾，更有新搬去的鄰居認為是否被針對，雖然檢舉多次，卻還是無法改善，市議員李家興、永寧里長張乾坤及楊梅警分局楊梅派出所員警，今天一同將棺木拆下，避免路過民眾再擔心受怕。
楊梅區環南路219巷時常車來車往，但卻有民眾不斷向張乾坤反映，路旁的棺木讓人觀感不佳，張乾坤表示，疑似地主和自己的兒子有糾紛，家庭關係緊張，因此兒子便在自家土地上擺放棺木，跟父親硬碰硬。
張乾坤說，地主兒子之前不只封過馬路，還將棺木架設在一鐵皮屋底下，被民眾檢舉為違建，才經建管處拆除，更曾經播放音樂，讓附近居民和路過民眾相當驚恐及困擾。
張乾坤進一步指出，歷經1年，還是不斷接受到民眾陳情，因部分土地賣給大清建設有限公司開發蓋房子，有新搬來的住戶，打開窗發現棺材正對自己家，誤以為是被針對。
今天上午經張乾坤報案並由楊梅派出所員警和李家興一同執行，避免民眾再受到驚嚇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言