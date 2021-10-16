台南安平港新北堤4名游客體力不支 海巡警消出動救援

台南市安平區漁光島新北堤今天傍晚5時27分有民眾通報，目擊4名游客背魚雷浮標下海，因體力不支，游不回來岸上，台南市消防局及安平港區等單位據報後，出動海巡、特搜小隊及救生艇前往救援，特搜小隊下水搜救，所幸3名游客自行上岸，另1名游客則由救生艇救起帶回，4人均清醒，現場交港區人員處理。

台南市消防局調查，目擊者表示有4人下水，游不回來，消防局出動安平、特小、和緯、安南中隊等各式車輛10車、20人及救生艇3艘前往救溺。

此外，海巡署第6巡防區、高雄港務局消防隊、安平漁港安檢所等單位接獲通報，也趕往安平港新北堤救溺。該地點月前才因颱風過境，3名民眾一大早前往該地晨跑，被瘋狗浪襲擊，導致1死2傷意外。