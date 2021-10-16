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台南安平港新北堤4名游客體力不支 海巡警消出動救援

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平區漁光島新北堤今天傍晚5時27分有民眾通報，目擊4名游客背魚雷浮標下海，因體力不支，游不回來岸上，台南市消防局及安平港區等單位據報後，出動海巡、特搜小隊及救生艇前往救援，特搜小隊下水搜救，所幸3名游客自行上岸，另1名游客則由救生艇救起帶回，4人均清醒，現場交港區人員處理。

台南市消防局調查，目擊者表示有4人下水，游不回來，消防局出動安平、特小、和緯、安南中隊等各式車輛10車、20人及救生艇3艘前往救溺。

此外，海巡署第6巡防區、高雄港務局消防隊、安平漁港安檢所等單位接獲通報，也趕往安平港新北堤救溺。該地點月前才因颱風過境，3名民眾一大早前往該地晨跑，被瘋狗浪襲擊，導致1死2傷意外。

傍晚5時44分左右，特搜小船艇下水搜救，不久即發現4名溺者皆清醒，3名游客自行上岸，另1名則救生艇救起帶回。經評估，4人皆不需送醫，交港區人員後續處理。

安平港新北堤中段傳游客體力不支，目擊者通報救援後，所幸3名游客自行上岸，另1名游客則由救生艇救起帶回，4人均清醒。記者邵心杰／翻攝
安平港新北堤中段傳游客體力不支，目擊者通報救援後，所幸3名游客自行上岸，另1名游客則由救生艇救起帶回，4人均清醒。記者邵心杰／翻攝

台南 海巡署 新北

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