老嫗行動不便徘徊路旁 南港警安撫後詢問姓名助她返家
台北市6旬老嫗日前一臉茫然地徘徊在路上，警方巡邏時見她行動不便又待在車水馬龍的路旁，替她緊張，遂下車關懷是否需要幫忙，警問「要去哪裡」，才發現她疑似失智、無法回答，警員怕她家人擔心，決定帶她回派出所休息。結果該名老嫗果然是走失，家人獲報後大力感謝警方的熱心協助，說「對警方有更好的印象了」。
南港分局玉成派出所警員潘孟俞、楊智凱日前中午在路上巡邏時，觀察到一名老婦人疑似走失，一臉驚慌的在路旁徘徊，警方見車多車速快，於是下車關心。
經詢問後發現她有失智情形，見她行動不便，又身上找無相關身分文件，於是帶她回派出所休息。警方先奉上溫茶水給老嫗，隨後安撫她，在耐心的交談後，慢慢問出她的名字與住處，警方立刻跟她家人聯繫。
該老嫗的家人深深感謝警方協助，表示才在想說她是不是又逕自外出，沒想到就接到警方的電話，讚許警方在勤務中對轄內治安的用心維護。
南港分局呼籲，家中若有失智長者，記得要在長者身上配帶相關聯絡方式的識別證，或申辦相關防走失手環等有助其查證身分之物品，讓他隨身佩戴，以利失蹤時，提高尋回之機率。
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