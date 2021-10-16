快訊

新北雙溪區虎豹潭疑溪水暴漲 傳8人遭洪水沖走失蹤

高雄城中城大火招魂 家屬淚憶最後一面竟在吵架

老嫗行動不便徘徊路旁 南港警安撫後詢問姓名助她返家

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市6旬老嫗日前一臉茫然地徘徊在路上，警方巡邏時見她行動不便又待在車水馬龍的路旁，替她緊張，遂下車關懷是否需要幫忙，警問「要去哪裡」，才發現她疑似失智、無法回答，警員怕她家人擔心，決定帶她回派出所休息。結果該名老嫗果然是走失，家人獲報後大力感謝警方的熱心協助，說「對警方有更好的印象了」。

南港分局玉成派出所警員潘孟俞、楊智凱日前中午在路上巡邏時，觀察到一名老婦人疑似走失，一臉驚慌的在路旁徘徊，警方見車多車速快，於是下車關心。

經詢問後發現她有失智情形，見她行動不便，又身上找無相關身分文件，於是帶她回派出所休息。警方先奉上溫茶水給老嫗，隨後安撫她，在耐心的交談後，慢慢問出她的名字與住處，警方立刻跟她家人聯繫。

該老嫗的家人深深感謝警方協助，表示才在想說她是不是又逕自外出，沒想到就接到警方的電話，讚許警方在勤務中對轄內治安的用心維護。

南港分局呼籲，家中若有失智長者，記得要在長者身上配帶相關聯絡方式的識別證，或申辦相關防走失手環等有助其查證身分之物品，讓他隨身佩戴，以利失蹤時，提高尋回之機率。

南港分局玉成派出所警員日前巡邏時協助失智老嫗返家。記者翁至成／翻攝
南港分局玉成派出所警員日前巡邏時協助失智老嫗返家。記者翁至成／翻攝
南港分局玉成派出所警員潘孟俞（左）、楊智凱（右）日前巡邏時協助失智老嫗返家。記者翁至成／翻攝
南港分局玉成派出所警員潘孟俞（左）、楊智凱（右）日前巡邏時協助失智老嫗返家。記者翁至成／翻攝

失智 失蹤 北市

延伸閱讀

長期新冠後遺症 確診者恐提早失智、快速退化

泰豐經營權易主 重啟賣地

臺北大縱走！ 輕鬆漫遊親山步道 小百岳「南港山」集起來

疑似失智忘兒女已畢業！台中婦想匯錢給旅外兒女當學費

相關新聞

台南女學生被帶到廁所霸凌 猛摑巴掌如淚人兒

台南市某高職一年級1名女學生因在私訊上說同學是非，昨天早上到校遭2名女同學摑巴掌，並遭男同學攝錄，貼上社群。校方今天表示...

老嫗行動不便徘徊路旁 南港警安撫後詢問姓名助她返家

台北市6旬老嫗日前一臉茫然地徘徊在路上，警方巡邏時見她行動不便又待在車水馬龍的路旁，替她緊張，遂下車關懷是否需要幫忙，警...

台3線山區重機車成群結隊出遊 警攔查80車20多起違規

因中秋及國慶假期民眾「報復式旅遊」，台南玉井、楠西、南化假日車流激增，勤務中心接獲民眾反映大型重機車輛噪音影響台3線居民...

餐敘太嗨與鄰桌起口角 友人勸攔未釀肢體衝突

台中市西屯區馬龍潭路某餐酒館內，今天凌晨發生民眾酒後口角，李男等人同桌吃飯，不滿隔桌王男等人太吵，上前勸導時，李與王發生...

影／男跨坐護欄欲跳橋 警一個箭步成功拉回

新北板橋警方今天在樹林往板橋方向浮洲橋上，成功救下跨坐護欄欲跳橋的林姓男子，據了解，在工廠工作的林男疑因感情問題，一時想...

6旬女駕駛開國道時突頭暈 撞上前方大貨車幸無礙

一名65歲女子今日下午1時48分開車行經國道一號南下18K路段時，疑似頭暈、恍神，未注意路況直直撞上前方大貨車，消防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。