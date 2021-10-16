影／檢舉何其多 嘉市交通違規連續3年檢舉逾4萬件

嘉義市民投訴市區不少車輛，行經斑馬線未停讓行人先行，警方強調會加強取締，也呼籲用路人隨時隨地都應遵守交通規則，因為除了警方現場取締，還有不少「見義勇為」檢舉人，近3年每年檢舉都超過4萬件，另車站前還有2支全國唯一科技執法攝影機，可取締違規及不停讓行人車輛。

邱姓市民昨在臉書社團貼一段影片，內容是行人推嬰兒車要走斑馬線過馬路，但行經該路段車輛多未停讓行人，他直言停讓行人優先通行也不用1分鐘，國外車都會讓人，在台灣卻非常少見，只有警察執法時才會遵守，呼籲大家養成停讓行人習慣，每個人都會老、會有老婆小孩，才不用擔心突然有車從旁邊衝過來的危機。

嘉義市警局交通隊副隊長江志慶表示，會請轄區員警到場，若違規一定取締，呼籲用路人隨時隨地都應遵守交通規則，不要只有警方執法才遵守規則，尤其近年許多人拍到違規行為都會「勇於」檢舉，嘉義市近3年每年交通違規檢舉件數都超過4萬件。

他說，不少用路只要警察站崗執法，就會小心禮讓、守規則，沒看到警察就相對忽視，這種習慣非常危險，也不應該，因應這狀況，嘉義市創全國之先，在嘉義車站設置2組科技執法，取締闖紅燈、違規迴轉、未停讓行人等違規，每月都取締10多件違規。