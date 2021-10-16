台3線山區重機車成群結隊出遊 警攔查80車20多起違規

因中秋及國慶假期民眾「報復式旅遊」，台南玉井、楠西、南化假日車流激增，勤務中心接獲民眾反映大型重機車輛噪音影響台3線居民安寧，玉井分局今天在台3線楠西鹿田派出所前實施監警環聯合稽查，攔查80車，舉發交通違規17件、檢測噪音違規3部、不合格3件。

玉井分局長林獻力表示，台3、台20及台84線等主要幹道為加強車輛噪音與車速控管，洽請交通警察大隊、台南市環保局以及麻豆監理站配合，在台3線369公里處（鹿田派出所前）實施聯合稽查，取締大型重機車違反號誌、改裝、噪音等違規行為，展示警察取締交通違規決心，請重機受好者遵守交通規則，並注意減速慢行，以維山區民眾行的安全。