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台3線山區重機車成群結隊出遊 警攔查80車20多起違規

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

因中秋及國慶假期民眾「報復式旅遊」，台南玉井、楠西、南化假日車流激增，勤務中心接獲民眾反映大型重機車輛噪音影響台3線居民安寧，玉井分局今天在台3線楠西鹿田派出所前實施監警環聯合稽查，攔查80車，舉發交通違規17件、檢測噪音違規3部、不合格3件。

玉井分局長林獻力表示，台3、台20及台84線等主要幹道為加強車輛噪音與車速控管，洽請交通警察大隊、台南市環保局以及麻豆監理站配合，在台3線369公里處（鹿田派出所前）實施聯合稽查，取締大型重機車違反號誌、改裝、噪音等違規行為，展示警察取締交通違規決心，請重機受好者遵守交通規則，並注意減速慢行，以維山區民眾行的安全。

玉井警方今天勤務除攔查重型機車和大型重機車外，對於行經該路段的預拌混凝土車和載運挖土機的大貨車，也當場攔查，發現有未裝設行車速率紀錄儀(俗稱大餅)，違反規定予以舉發。另大貨車押往地磅，發現有超載情事，予以舉發。

台南玉井警分局對行經台3線的預拌混凝土車和載運挖土機的大貨車也攔查違規。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局對行經台3線的預拌混凝土車和載運挖土機的大貨車也攔查違規。記者吳淑玲／翻攝
台南山區假日重機車成群結隊出遊，玉井警方在台3線鹿田派出所外加強攔檢。記者吳淑玲／翻攝
台南山區假日重機車成群結隊出遊，玉井警方在台3線鹿田派出所外加強攔檢。記者吳淑玲／翻攝
台南山區假日重機車成群結隊出遊，玉井警方在台3線鹿田派出所外加強攔檢。記者吳淑玲／翻攝
台南山區假日重機車成群結隊出遊，玉井警方在台3線鹿田派出所外加強攔檢。記者吳淑玲／翻攝
台南山區假日重機車成群結隊出遊，玉井警方在台3線鹿田派出所外加強攔檢。記者吳淑玲／翻攝
台南山區假日重機車成群結隊出遊，玉井警方在台3線鹿田派出所外加強攔檢。記者吳淑玲／翻攝

噪音 重機 警察

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