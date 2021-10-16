影／男跨坐護欄欲跳橋 警一個箭步成功拉回

新北板橋警方今天在樹林往板橋方向浮洲橋上，成功救下跨坐護欄欲跳橋的林姓男子，據了解，在工廠工作的林男疑因感情問題，一時想不開，竟做出驚人舉動，員警勸說時見他突然雙腿跨越護欄，連忙一個箭步衝上前將人拉下，成功救回一命。

板橋警方今天上午10時獲報，20歲林姓男子跨坐在樹林往板橋方向浮洲橋機車道旁護欄上，調派沙崙與大觀派出所多名警力迅速趕抵現場，員警擔心動作太大，造成反效果，小心翼翼靠近，並以關懷的口吻進行勸說。

疑林男見警力越來越多，突然雙腿跨越護欄欲往橋下跳，大觀所員警曾唯皓、張秦郢見狀，連忙箭步往前衝，從左右各拉著林男子手臂及上衣，且順勢將人從護欄上拉下，沙崙所員警吳志明、蕭揚晟也上前協助壓住，帶返派出所進行保護管束，並通知林男家屬到場。

經了解，林男從雲林北上討生活，認識一名同齡女子，因女子最近說了一些話，讓他擔心女子結識其他男性友人，憂心女子恐離他而去，近日來心中越想心越沉，今天工作到一半騎機車離開工地，從樹林區騎上浮洲橋機車道往板橋方向時，突然想不開，將車停在機車道旁，跨坐上護欄，路過民眾看到不對勁立刻報警處理，板橋警方迅速趕到，救下林男成功保住一命。