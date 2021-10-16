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嘉義市2000元消費金也出現詐騙訊息 市府籲小心

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市政府本月底將在全市119個發放所，發放消費金2000元現金，今發現部分社團群組出現「可至便利商店列印委託書」假訊息，市府今公告澄清，未提供便利商店輸入代碼列印方法，市民切勿輸入不明代碼，避免個資洩漏，市府已追查假訊息來源。

「詐騙集團太厲害了！」嘉義市政府民政處承辦人員表示，今天上午收到里長傳來的訊息，看到該訊息前半部分，的確是市府日前宣布發放消費金公告資訊，但是訊息最後一段表示，可到超商輸入代碼丶列印委託書，但他當時經辦並沒有去接洽超商，也沒有任何授權，怎麼可能突然出現這方法？

嘉義市政府表示， 本月30、31日發放市民消費金2000元，凡是在110年8月24日（含）前設籍市民都可領取，如果無法於這兩天到發放所領取消費金，也可以今年11月份每周五、六，至轄區聯合里辦公處補領；亦可於11月5日至27日透過轉帳申請方式領取。

分有關委託領取方式，只要填妥委託書（委託人需簽名或蓋章），由受託人攜帶委託書、委託人國民身分證、受託人國民身分證和印章即可代為領取。

日前有不實消息指「可至便利商店輸入列印代碼即可列印委託書」，嘉義市政府特此澄清「這是假訊息」，已報警處理調查。

嘉義市政府本月30、31日要發放2000元消費金，今天出現可到超商列印委託書假訊息。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本月30、31日要發放2000元消費金，今天出現可到超商列印委託書假訊息。記者卜敏正／翻攝

嘉義 假訊息 便利商店

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