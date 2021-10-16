歹徒假冒公益團體詐騙 警察「攪局」保住婦人存款

桃園警分局景福派出所巡佐李志堅、警員洪慧靜昨晚執行金融機構巡簽時，發現陳姓婦人邊打電話邊操作ATM，上前拍她背詢問，等了2、3秒婦人操作完轉身，看著列印單據突然焦慮喊「錢不見了啦」。

員警詢問情況，確定她遇上詐騙集團，不過稍後再仔細查對ATM列印的單據時鬆口氣，要婦人先別緊張，因為單據顯示的是「操作錯誤」代號，原因是婦人輸入的帳號數字有錯，也因此存款餘額欄沒記錄金額，帳戶裡的20多萬元並沒有轉出。

警方表示，陳姓婦人熱心公益，每個月會捐固定金額給幾家社服機構和公益團體，前幾天接到自稱其中一個協會人員電話，表示因人為操作錯誤，把原本固定捐贈金額設定成5倍，也就是原本每個月捐1000元，如果不重新設定每月會多扣5倍金額。

陳婦平時工作忙，也沒想清楚對方的話是不是有破綻和可疑，只注意歹徒說自動扣款金額會增加5倍等話，於是放下工作到附近的ATM，按照詐騙者說的操作解除設定。