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歹徒假冒公益團體詐騙 警察「攪局」保住婦人存款

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園警分局景福派出所巡佐李志堅、警員洪慧靜昨晚執行金融機構巡簽時，發現陳姓婦人邊打電話邊操作ATM，上前拍她背詢問，等了2、3秒婦人操作完轉身，看著列印單據突然焦慮喊「錢不見了啦」。

員警詢問情況，確定她遇上詐騙集團，不過稍後再仔細查對ATM列印的單據時鬆口氣，要婦人先別緊張，因為單據顯示的是「操作錯誤」代號，原因是婦人輸入的帳號數字有錯，也因此存款餘額欄沒記錄金額，帳戶裡的20多萬元並沒有轉出。

警方表示，陳姓婦人熱心公益，每個月會捐固定金額給幾家社服機構和公益團體，前幾天接到自稱其中一個協會人員電話，表示因人為操作錯誤，把原本固定捐贈金額設定成5倍，也就是原本每個月捐1000元，如果不重新設定每月會多扣5倍金額。

陳婦平時工作忙，也沒想清楚對方的話是不是有破綻和可疑，只注意歹徒說自動扣款金額會增加5倍等話，於是放下工作到附近的ATM，按照詐騙者說的操作解除設定。

警方一開始也以為婦人遇上詐騙失財，立即帶婦人回派出所，準備製作筆錄和通報金融機構凍結帳戶，等看到單據才發現發現是操作錯誤的提示單，婦人因為操作錯誤錢未匯出。原來她與詐騙集團通話輸入帳號時，突然被員警拍背詢問，緊張之下多按了幾個號碼，沒注意螢幕上出現輸入錯誤的訊號，後來員警接過婦人的電話問對方身分，歹徒立即掛斷，警方「攪局」成功。

婦人驚喊20多萬元沒了，警方一開始也為歹徒詐騙得逞。記者鄭國樑／翻攝
婦人驚喊20多萬元沒了，警方一開始也為歹徒詐騙得逞。記者鄭國樑／翻攝

詐騙集團 桃園

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