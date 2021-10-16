企圖偷竊汽車又攻擊車主 逃逸移工被逮
桃園市尼姓逃逸男移工昨天上午在台南市台1線企圖撬開路旁1輛汽車鑰匙孔時觸動警報器，車主陽姓男子發現後報警及攔阻對方，尼男卻反抗攻擊，警方趕到逮捕尼男送辦。
台南市警局新營分局警員今天告訴中央社記者，陽姓男子昨天上午在台南市新營區的公司除草時，聽到停在台1線旁的汽車警報器響起，陽男一度以為車門沒關好，沒想到前往查看時，卻發現一名男性移工坐在駕駛座，企圖撬開鑰匙孔。
陽男隨即報警，且攔阻正要逃離的移工，兩人發生拉扯扭打，移工一度持瑞士刀中的螺絲起子攻擊陽男，造成陽男身上多處受傷，直到警方趕到制止，移工立刻指控陽男說「他打我」，警方反問「你進去裡面幹什麼」。
移工眼見無法取信警方，轉身就走，隨即被警方逮捕；但移工身上沒有證件，警方偵訊時，移工更是避重就輕，警方只好將移工送到移民署台南專勤隊，才查出這名移工是40歲泰國籍尼姓男子，已從桃園市逃逸100多天。
警方昨晚依準強盜罪嫌將尼男移送台南地檢署，且建請南檢聲押。
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