逃逸移工偷車警報大響 車主阻止遭持刀攻擊負傷報警

台南市新營區工業街昨天上午8點30分許，被害人聽到公司外的自小客車警報器聲響，以為自己未將車門關緊，前往停車處查看車輛狀況，打開車門發現一名陌生男子坐於車內，正在撬汽車鑰匙孔，嫌犯是40歲尼姓泰籍逃逸移工，見事跡敗露欲逃離時，遭被害人阻擋，竟持刀攻擊被害人造成被害人右胸、後頸及小腿多處受傷，新營分局員警迅速到場，對嫌犯告知權利後依現行犯逮捕及搜身查扣作案工具，全案依刑法準強盜罪移送台南地檢署偵辦，並由檢察官聲請羈押中。

案發地點位在台南市新營區台1線省道旁，被害人是除草工人正在自來水園區內工作，聽到車子警報器大響外出查看，欲阻止嫌犯逃離時遭到持瑞士力攻擊，身上多處受傷，忍痛打電話報案其自小客車遭小偷入侵，新營警分局中山路派出所獲報後立即指揮線上巡邏員警前往現場查處，立即逮捕一名涉案男性逃逸外籍移工。

台南市警察局長方仰寧指示各分局偵辦有關外籍移工犯罪案件，務必整合外事警力持續配合移民署查察溯源失聯移工動向，以及通報該移工駐華代表處後續協助司法訴訟、遣返事宜，力求儘速遣返，以免在台繼續犯案，形成治安隱憂。