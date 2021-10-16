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影／小富婆教投資虛擬貨幣賺大錢 警方揭穿是詐騙錢坑

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

又傳投資虛擬貨幣詐騙案件，南投市蘇姓女子在臉書看到「小富婆」專業，介紹投資賺錢資訊相當心動，被邀加入Cinnext投資虛擬貨幣網站，郵局員工卻發現沒有相關帳戶戶名，中興警分局員警到場，拆穿這是最近常見的網路詐騙手法，還好及時阻擋，蘇姓女子沒有匯款受騙。

中興警分局表示，昨天接獲報案，有名女子在中興新村光明郵局要匯款給網路上認識的理財專員，對方告訴她投資虛擬貨幣，只要註冊匯款投資，就能用小錢賺大錢。女子深信不疑，警方立刻派人到場瞭解。

蘇女說，她二星期前看見「小富婆」臉書專頁有投資賺錢訊息，於是加專員「小涵」Line帳號後，被邀加入Cinnext投資虛擬貨幣網站、財務客服的LINE帳號。

對方通知她到郵局以無摺存款方式，臨櫃匯款1000元開戶；郵局員工請她提供帳戶戶名，蘇女詢問客服，客服卻告知沒有戶名。光明郵局石姓專員深覺有異，立即通報警方到場處理。

員警發現警政署165防騙網已經公告，Cinnext是假投資、博奕詐騙網站 ，都是以低價推薦各種投資，誘使民眾匯款；民眾上假投資網站發現獲利而加碼匯款，等匯款金額一多，便斷絕聯繫或網站無預警關閉，民眾損失慘重。尤其，今年疫情期間，網路假投資詐騙嚴重。經過員警說明，蘇姓女子才驚覺遭到詐騙，幸好及時攔阻，沒有匯款。

中興分局長洪政崴說，詐騙集團常利用通訊軟體或社群媒體以「高獲利」、「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，吸引民眾上當，標榜低風險高獲利等投資話術，就可能是投資騙局。民眾若有疑問，可撥打165反詐騙專線或110向警方報案及查證。

詐騙集團透過LINE，引誘蘇姓女子到郵局匯款。圖／警方提供
詐騙集團透過LINE，引誘蘇姓女子到郵局匯款。圖／警方提供
詐騙集團透過LINE，引誘蘇姓女子到郵局匯款。圖／警方提供
詐騙集團透過LINE，引誘蘇姓女子到郵局匯款。圖／警方提供
詐騙集團透過LINE，引誘蘇姓女子到郵局匯款，還好警方及時勸阻，沒有受騙。圖／警方提供
詐騙集團透過LINE，引誘蘇姓女子到郵局匯款，還好警方及時勸阻，沒有受騙。圖／警方提供

詐騙集團 郵局 虛擬貨幣

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