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連日暴雨之後台8線慈母橋落石砸中機車騎士 倒地骨折

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣前幾天大雨不斷，台8線中橫公路太魯閣段的慈母橋上午10時許發生落石，一名劉姓騎士與車友同行，兩車疑遭落石砸中，劉男人車倒地，右大腿被車子壓傷骨折，送醫治療沒有生命危險，另一人車損人無傷。公路總局呼籲，大雨過後邊坡十分不穩定，非必要勿進入山區。

圓規颱風外圍環流帶來強風大雨，花蓮日前3天累積雨量破千，是年均雨量的一半。台8線中橫公路多處落石，好不容易昨天全線搶通，但邊坡極不穩定，今天山區放晴後，台8線170.5公里處的慈母橋上午10時35分傳出落石意外。

家住高雄的46歲劉姓男子，與44歲黃姓車友相約到花蓮遊玩，今天上午沿中橫公路由西往東，行經170.5公里處慈母橋時，左側山壁突然落石擊中車輛，劉男人車倒地，被車子壓住大腿骨折，意識清楚，無生命危險，黃男車子凹損，人未受傷。

現場散落大小不一落石，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段人員立即到現場處理，花蓮新城警分局員警也在現場管制交通，採機動放行，到中午12時25分已清理完畢。

太魯閣工務段長陳麗華說，前幾天山區雨量極大，多處邊坡含水量太高昨天已出動沿線空拍，了解颱風過後的地形地貌變化以利後續搶修。

她表示，雖然今天放晴，但颱風過後山區邊坡極不穩定，呼籲用路人若無必要，這段時間儘量不要上山，避免危險。

台8線中橫公路慈母橋上午落石，一名機車騎士人車倒地，被車子壓住，右大腿骨折，救護人員將他救出送醫。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路慈母橋上午落石，一名機車騎士人車倒地，被車子壓住，右大腿骨折，救護人員將他救出送醫。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路慈母橋上午落石，公路總局太魯閣工務段人員趕往清理，警方也前往管制交通。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路慈母橋上午落石，公路總局太魯閣工務段人員趕往清理，警方也前往管制交通。記者王燕華／翻攝

花蓮 落石 中橫公路

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