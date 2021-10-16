善款累計1451萬 受災者可住安置旅館 另有租屋依親補助

高雄城中城大樓火災釀嚴重死傷，高雄市長陳其邁偕一級主管捐出一個月所得，高雄市社會局昨公布專款專戶，各界善款湧入，社會局統計，到15日為止捐款174筆，總計1451萬8792元。社會局強調，專款專用照顧災民，幫助受災者早日挺過難關。

城中城住戶大多是苦命人，遭逢火災讓他們處境更弱勢，惡火毀了他們棲身的家。高雄市政府安排安置旅館，協助有需求的受災戶及死傷者家屬可暫時棲身。

71歲林姓男子住城中城大樓10樓，他和妻子當晚是用濕毛巾摀住口鼻，揮舞手電筒求助，由消防人員用雲梯車救下。林姓男子這2天和妻子入住市府安排的安置旅館，他說，夫妻倆幸運活下來，但想到好多老鄰居都走了，難過到睡不著。他今天到消防分隊製作筆錄，心情已平復許多，她肯定市府對受災戶的協助做得滿體貼，已相當感恩知足。

高雄市政府表示，社會局、民政局、觀光局等多個單位全力投入，各醫療院所、市立殯葬處展開「一對一社工關懷服務」，對罹難者家屬及傷者提供協助並致送關懷慰問金，同步啟動「緊急安置計畫」，協助受災戶至短期旅館安置，讓突遭變故生活陷困境者不會感到無助。