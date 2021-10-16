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台南東區披薩店窯烤用火不慎 延燒店後瓦斯管線

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市東區長榮路三段一間餐廳，今天上午10時多現場員工製作手工披薩時，疑窯烤爐用火不當而起火 ，火勢沿管線延燒至餐廳後方瓦斯管路，情況危急，工作人員緊急通報消防局人員趕往滅火，到場時後方瓦斯桶燃燒，經出火搶救，並通報瓦斯公司人員關閉瓦斯開關閥後，迅速撲滅火勢，幸未釀成重大災情。

台南市消防局救災救護指揮中心據報，東區長榮路三段某餐廳3樓建物1樓冒煙，派遣東門分隊等大批人車到場，員工雖持滅火器初期滅火，但窯烤爐火勢已沿管線，延燒至餐廳後方的瓦斯桶等，消防人員到場後緊急疏散店內所有員工。

消防人車到場後，餐廳後方瓦斯桶已燃燒，消防人員布水線入內滅火外，且從餐廳後方出水，撲滅外部天然瓦斯管線火勢，所幸搶救得宜，火勢很快被撲滅，經瓦斯人員到場關閉瓦斯開關閥，進一步了解瓦斯有無外洩。

據調查，現場燃燒1平方公尺，工作人員製作手工披薩時，疑似窯烤爐用火不當引燃外部天然瓦斯管，消防局及瓦斯公司人員則進一步釐清起火原因。

台南市東區長榮路三段某餐廳3樓建物1樓冒煙，火勢已沿瓦斯管線，延燒至餐廳後方的瓦斯桶等，消防人員到場後緊急疏散店內員工。記者邵心杰／攝影
台南市東區長榮路三段某餐廳3樓建物1樓冒煙，火勢已沿瓦斯管線，延燒至餐廳後方的瓦斯桶等，消防人員到場後緊急疏散店內員工。記者邵心杰／攝影
據調查，現場工作人員製作手工披薩時，疑似窯烤爐用火不當引燃外部天然瓦斯管，消防局及瓦斯公司人員則進一步釐清起火原因。記者邵心杰／攝影
據調查，現場工作人員製作手工披薩時，疑似窯烤爐用火不當引燃外部天然瓦斯管，消防局及瓦斯公司人員則進一步釐清起火原因。記者邵心杰／攝影
消防人車到場後，餐廳後方瓦斯桶已燃燒，消防人員布水線入內滅火外，且從餐廳後方出水，撲滅外部天然瓦斯管線火勢。記者邵心杰／攝影
消防人車到場後，餐廳後方瓦斯桶已燃燒，消防人員布水線入內滅火外，且從餐廳後方出水，撲滅外部天然瓦斯管線火勢。記者邵心杰／攝影

台南 長榮

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