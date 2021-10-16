影／失智翁迷航20公里陷山溝 三峽警急調監視器救援

新北市樹林區一名患有失智症的57歲張姓男子，13日獨自前往土城醫院就診，不料到了深夜仍未返家，家屬急忙到派出所報案請求協尋，警方經調取張男手機訊號位置，發現最後發話地在三峽區竹崙山區一帶，警方調度成福派出所警力搜尋張男的汽車，隔日終於在牛角坑路發現張男，結束這場山區迷航記。

成福派出所所長陳明麟表示，當時因因深夜昏暗、山區道路錯綜複雜，擔心張男發生意外，決定重新依據發話地點周遭，擴大調閱監視器，根據張男車輛行經路線，推測其可能已行駛至牛角坑路山區，遂立即前往搜尋，但警方會同消防人員尋找至隔日凌晨仍無所獲。

警消隔天（14日）下午4時許在牛角坑路一處產業道路前發現張男車輛，且車輛前輪陷入山溝動彈不得，上前查看發現張男不知所措地坐於車內，看到警消人員前來似乎鬆了一口氣，驚恐的山區迷航終於落幕。

陳明麟表示，所幸張男經檢視均無外傷，趕緊通知家屬至所內等待，並護送張男回所後，由家屬帶回。張男向警方表示，原本在土城醫院看診完想開車返家，不知為何卻一路往三峽山區開去，開了20公里後卡在山溝裡不知如何是好，只好默默在車內等待，還好員警不眠不休熱心幫忙找尋，才能與家人重逢。