聽新聞
test
0:00 / 0:00
昨剛通過復業申請！苗栗市商業大樓內KTV今突失火
苗栗市為公路309號的商業大樓上午7點多發生火警，消防局派員搶救在上午8點15分將火勢撲滅，起火位置在8樓的傻女莊視聽伴唱店，疑似廚房區域失火，燃燒約20平方公尺面積，目前消防局已進行火場調查；苗栗縣政府工商發展處表示，業者昨天已申請復業通過，但昨晚是否有營業仍待了解。
苗栗縣消防局指出，火警發生時，現場的商業大樓8樓窗戶冒出濃煙，第一批救援人員抵達後，使用圓盤切割器、手動油壓撐開器，配合三用翹棒將正門及側防火門破開後，進入室內搶救，持續出水壓制燃燒堆放的雜物及紙錢，火勢撲滅後，救援人員從8樓至頂樓逐層搜索延燒及受困情形，確認無殘火、無人員受困。這起火警造成的財物損失待清查，現場已交由火調人員處理。
工商發展處表示，發生火警的商業大樓內共有7家KTV業者，目前已有4家通過復業申請，另外3家尚未提出復業申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言