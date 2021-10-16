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昨剛通過復業申請！苗栗市商業大樓內KTV今突失火

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市為公路309號的商業大樓上午7點多發生火警，消防局派員搶救在上午8點15分將火勢撲滅，起火位置在8樓的傻女莊視聽伴唱店，疑似廚房區域失火，燃燒約20平方公尺面積，目前消防局已進行火場調查；苗栗縣政府工商發展處表示，業者昨天已申請復業通過，但昨晚是否有營業仍待了解。

苗栗縣消防局指出，火警發生時，現場的商業大樓8樓窗戶冒出濃煙，第一批救援人員抵達後，使用圓盤切割器、手動油壓撐開器，配合三用翹棒將正門及側防火門破開後，進入室內搶救，持續出水壓制燃燒堆放的雜物及紙錢，火勢撲滅後，救援人員從8樓至頂樓逐層搜索延燒及受困情形，確認無殘火、無人員受困。這起火警造成的財物損失待清查，現場已交由火調人員處理。

工商發展處表示，發生火警的商業大樓內共有7家KTV業者，目前已有4家通過復業申請，另外3家尚未提出復業申請。

苗栗市為公路309號的商業大樓上午7點多發生火警，消防局派員搶救在上午8點15分將火勢撲滅，起火位置在8樓的傻女莊視聽伴唱店。圖／民眾提供
苗栗市為公路309號的商業大樓上午7點多發生火警，消防局派員搶救在上午8點15分將火勢撲滅，起火位置在8樓的傻女莊視聽伴唱店。圖／民眾提供

苗栗縣 KTV

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