年輕族群騎車肇事多「煞停距離」是關鍵

今年迄今18至25歲年輕族群有3人因機車交通事故死亡，經了解大學生多以機車當代步工具，常因初領駕照太興奮易有超速情形，因此發生車禍，內湖分局交通組特別於10月「交通安全月」規劃活動，至德明財經科技大學進行交通安全宣導，希望能減少機車死亡事故的發生。

學生考到駕照後，多會購新車或借友人的機車來騎，常因喜悅之情沒注意安全第一、又對機車性能還不熟悉，上路後遇上臨時路況多因不諳操控而發生交通事故。

內湖警方至轄內的德明財經科技大學進行交通安全宣導，指出校園周邊易發生事故地點，輔以車禍事故影片播放，好讓學生們更感同深受、理解車禍的嚴重性，進而增進危險感知能力。

警方強調，騎車務必要保持安全車距與「煞停距離」，速度越快則剎停距離越長，若超速駕駛會因無法即時煞停而發生事故；也提醒駛入交叉路口時要減速、左右查看。