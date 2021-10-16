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台電今天發「生活扶助金」320萬 寄放派出所槍櫃變金庫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台電因在台南市善化區南關里埋設超高壓電纜，為了「敦親睦鄰、增進和里民的關係」，10年來每年發放里民「生活扶助金」每人1490元；南關里長許義方表示，今年生活扶助金發放總計約300多萬元，為防止扶助金遭竊，便寄放在善化派出所槍櫃內，希望安全無顧慮。

警方為確保安全，今天早上由警員全程護送「生活扶助金」至指定處所發放作業，善化區南關里長許義方感謝警方協助護鈔已經第10年，讓每一次的發放作業得以順利。他表示，多虧警方的幫忙，稱讚這是最「大心」的服務。

台電的超高壓電纜埋設是在善化區烏橋中路底下，只要設籍在南關里，不論人口數，每人均發放1490元，因為里民人數持續增加，由當初80多萬、而後200多萬，一路直到今年320多萬。

為何要警方大陣仗護鈔，是因扶助金由台電入帳市府，再轉給區公所，再交里辦公處分裝成一包包的紅包袋，又因發放日期大多在假日，銀行未營業，才會先將現鈔寄存在轄區派出所。

善化派出所所長陳碧章表示，為提升為民服務效率，派出所提供槍櫃做為臨時金庫，供代保管存放大筆現金，派出所槍櫃均有加鎖、設簿登記及值班同仁看管，增加民眾安全感，減少竊案發生，一舉數得。

台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
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台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
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台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
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台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
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台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
台電今天發台南善化南關里民「生活扶助金」320萬，寄放派出所槍櫃變金庫。圖／員警提供
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