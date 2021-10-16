影／恐怖！女夢遊半夜走在馬路 警叫不醒 無奈在旁護送

台中市民23歲的朱姓女子11日晚間夢遊，雙眼緊閉搖搖晃走在東區三賢街上，車子不時經過，險象環生，經巡羅員警發現，起初以為她酒醉，後來經觀察後才知她夢遊，員警一邊守護著女子，一邊等待救護車到場救護。送醫前，尋找愛女的朱父也適巧趕到，對於員警及時協助，讓女兒免於發生意外感到萬分感激。

台中市警三分局東區分駐所巡佐許文村、何羽涔11日晚間10時巡邏時，行經東區三賢街一帶，發現一名女子搖搖晃晃走在路上，員警原以為女子酒醉才會連路走都不穩，仔細一瞧發現她走路時不但雙眼緊閉，還越走越靠馬路中央，擔心她的安危趕緊下車查看。

女子身上並無酒味，然對於員警的拍肩呼喚跟詢問完全沒有反應，僅發出抗拒的囈語，仍是閉著眼睛不停地往前走，警方懷疑她處於所謂的夢遊狀態，深怕女子發生危險，不敢放任她這樣繼續走下去，便請專業的救護人員到場協助查看。