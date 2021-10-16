快訊

馬祖驚現綠色極光？華郵曝案情不單純：台灣版《魷魚遊戲》

青少年要打哪些疫苗？亞東醫師：不只BNT 年輕人還需要這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／恐怖！女夢遊半夜走在馬路 警叫不醒 無奈在旁護送

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民23歲的朱姓女子11日晚間夢遊，雙眼緊閉搖搖晃走在東區三賢街上，車子不時經過，險象環生，經巡羅員警發現，起初以為她酒醉，後來經觀察後才知她夢遊，員警一邊守護著女子，一邊等待救護車到場救護。送醫前，尋找愛女的朱父也適巧趕到，對於員警及時協助，讓女兒免於發生意外感到萬分感激。

台中市警三分局東區分駐所巡佐許文村、何羽涔11日晚間10時巡邏時，行經東區三賢街一帶，發現一名女子搖搖晃晃走在路上，員警原以為女子酒醉才會連路走都不穩，仔細一瞧發現她走路時不但雙眼緊閉，還越走越靠馬路中央，擔心她的安危趕緊下車查看。

女子身上並無酒味，然對於員警的拍肩呼喚跟詢問完全沒有反應，僅發出抗拒的囈語，仍是閉著眼睛不停地往前走，警方懷疑她處於所謂的夢遊狀態，深怕女子發生危險，不敢放任她這樣繼續走下去，便請專業的救護人員到場協助查看。

正當警方準備將這名女子送往醫院時，正出門找她的父親看到警車及救護車急忙跑上前，據了解，23歲的朱姓女子過去也曾夢遊跑到馬路上，因此家人對於她的狀況都會多加留意，朱女父親表示，當天女兒就寢後，家人前去查看時發現她不見蹤影，擔心又發生先前的類似狀況，趕緊出門找女兒，非常感謝員警及時熱心協助，日後一定會更多加留意，做好保護措施。

朱女半夜夢遊，雙眼緊閉搖搖晃走在東區三賢街上，險象環生，經巡羅員警發現，員警一邊守護著女子，一邊等待救護車到場救護。送醫前，尋找愛女的朱父也適巧趕到，對於員警及時協助，讓女兒免於發生意外感到萬分感激。圖／警方提供
朱女半夜夢遊，雙眼緊閉搖搖晃走在東區三賢街上，險象環生，經巡羅員警發現，員警一邊守護著女子，一邊等待救護車到場救護。送醫前，尋找愛女的朱父也適巧趕到，對於員警及時協助，讓女兒免於發生意外感到萬分感激。圖／警方提供

東區 救護車

延伸閱讀

太平洋再現東區核心 推敦化南路精品小宅

海巡署上校隊長酒醉大鬧 被送妨礙公務恐被拔官

郭董愛心！雲林救護車裝自動心肺復甦機 急救更給力

台南青年事故死傷高 中西、東區校園交通風險地圖上線

相關新聞

汐止廠辦大樓清晨起火 半導體公司倉庫付之一炬

新北市汐止大同路一段上的經緯中心大樓，今天清晨4時許冒出大量火煙，消防員獲報後趕抵，確定是位於後方B棟6樓的河洛半導體股...

影／恐怖！女夢遊半夜走在馬路 警叫不醒 無奈在旁護送

台中市民23歲的朱姓女子11日晚間夢遊，雙眼緊閉搖搖晃走在東區三賢街上，車子不時經過，險象環生，經巡羅員警發現，起初以為...

台電今天發「生活扶助金」320萬 寄放派出所槍櫃變金庫

台電因在台南市善化區南關里埋設超高壓電纜，為了「敦親睦鄰、增進和里民的關係」，10年來每年發放里民「生活扶助金」每人14...

苗栗市12層住商大樓清晨火警 消防局出動雲梯車救災

苗栗市為公路一幢住商大樓清晨7點多發生火警，8、9樓一間視聽伴唱店冒出黑煙和火舌，苗栗縣消防局接獲通報派員趕往救災，上午...

影／汐止經緯中心廠辦大樓 凌晨半導體包裝倉庫起火

新北市汐止區經緯中心廠辦大樓後側，今天凌晨一間半導體公司包裝倉庫日出火舌，新北市消防局出動 54車158人往搶救，燒燬約...

妻以夫癱瘓請求離婚 公公批背叛婚姻無效 法官判離

台中市民王姓女子與丈夫何男結婚不到2個月，丈夫突然昏迷，罹患水腦症與腦血管動靜脈畸形，經手術後癱瘓無法自理生活，向法院請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。