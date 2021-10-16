聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／恐怖！女夢遊半夜走在馬路 警叫不醒 無奈在旁護送
台中市民23歲的朱姓女子11日晚間夢遊，雙眼緊閉搖搖晃走在東區三賢街上，車子不時經過，險象環生，經巡羅員警發現，起初以為她酒醉，後來經觀察後才知她夢遊，員警一邊守護著女子，一邊等待救護車到場救護。送醫前，尋找愛女的朱父也適巧趕到，對於員警及時協助，讓女兒免於發生意外感到萬分感激。
台中市警三分局東區分駐所巡佐許文村、何羽涔11日晚間10時巡邏時，行經東區三賢街一帶，發現一名女子搖搖晃晃走在路上，員警原以為女子酒醉才會連路走都不穩，仔細一瞧發現她走路時不但雙眼緊閉，還越走越靠馬路中央，擔心她的安危趕緊下車查看。
女子身上並無酒味，然對於員警的拍肩呼喚跟詢問完全沒有反應，僅發出抗拒的囈語，仍是閉著眼睛不停地往前走，警方懷疑她處於所謂的夢遊狀態，深怕女子發生危險，不敢放任她這樣繼續走下去，便請專業的救護人員到場協助查看。
正當警方準備將這名女子送往醫院時，正出門找她的父親看到警車及救護車急忙跑上前，據了解，23歲的朱姓女子過去也曾夢遊跑到馬路上，因此家人對於她的狀況都會多加留意，朱女父親表示，當天女兒就寢後，家人前去查看時發現她不見蹤影，擔心又發生先前的類似狀況，趕緊出門找女兒，非常感謝員警及時熱心協助，日後一定會更多加留意，做好保護措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言