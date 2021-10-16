妻以夫癱瘓請求離婚 公公批背叛婚姻無效 法官判離

台中市民王姓女子與丈夫何男結婚不到2個月，丈夫突然昏迷，罹患水腦症與腦血管動靜脈畸形，經手術後癱瘓無法自理生活，向法院請求離婚。公公何父認為王女為了逃避責任及扶養義務，編造理由背叛婚姻，請法官予以駁回，但法官認為何男既然無法自理生活，徒有夫妻之名，而無夫妻之實，屬難以維持婚姻的重大事由，判決准予離婚。

王女主張，她於2020年元月初與何男結婚，未生育子女，何男於同年2月29日突然昏迷，經送台中榮民總醫院急救，發現是因水腦症與腦血管動靜脈畸形所引起，何男於同年3月10日接受開顱手術切除腦動靜脈畸形手術、3月14日接受腦室外引流管置放手術、及3月30日接受更換腦室外引流管手術等。

何男雖緊急施行手術治療後，仍因重度癱瘓陷於昏迷，意識呈呆僵狀態，不僅無法自理生活，缺乏表達能力與行動能力，更已喪失意識，對外界的刺激喪失反應等類似植物人狀態，且因呼吸衰竭需長期依賴呼吸器始能生存，日常飲食及清潔均需仰賴他人無法自理。現仍呈現無意識昏迷狀態，且依花蓮慈濟醫院之回覆稱何男「恢復困難」。

王女表示，丈夫癱瘓臥床迄今已逾一年半，且無意識，已構成雙方繼續共同生活及維繫婚姻感情障礙，2人無法與一般夫妻間正常溝通與交流，誠無夫妻實質共同生活可言，更無法保持婚姻圓滿、安全及幸福，因此請求離婚。

公公何父表示，兒子與媳婦相戀5年以上，且於2019年5月25日參加台中市「真愛久久」聯合婚禮，2020年1月1日登記為法定夫妻，並於同年2月9日及2月16日公開儀式宴請雙方親友，足以見證2人感情深厚。兒子於同2月29日因腦血管病變，送醫院進行開顱手術後，王女為了逃避責任及扶養義務，即失聯，惡意遺棄兒子於醫院中。

何父表示，依民法規定「夫妻互負扶養之義務，其負順序與直系血親卑親屬同，其受扶養權利之順序與直系血屬同」、「受扶養權利者，以不能 維持生活無謀生能力者為限」。故王女為了逃避責任及扶養義務，試律途徑，編造理由背叛婚姻。

何父強調 ，婚姻是雙方諾成的，是諾成契約的一種。要相約白頭偕老、互相體諒，而如今正是需要王女能協助照顧之際，她卻選擇對簿公堂、急於抽手，逃避責任及扶養義務，這已經違反善良風俗及婚姻契約本意，若准予判離，實有損司法威信，亦未顧及何男及家人的權益。請法官駁回王女之訴。

法官經查，何男因罹患水腦症與腦血管動靜脈畸形而昏倒送醫，無法行走而癱瘓臥床，亦無表達能力及行動能力，因呼吸衰竭須長期使用呼吸器，日常飲食及清潔均需仰賴他人無法自理，恢復困難，足認何男的病情對夫妻共同生活確已構成障礙，難以恢復。

公公何父雖表示不同意離婚，然何男需長期使用呼吸器，何男的生理、心理及社會功能均具嚴重障礙，無法與外界為正常溝通，而夫妻共同生活重在溝通協調與互動，何男既無法自理生活，顯然也無法與王女共同經營正常婚姻生活，嚴重影響夫妻共同生活。