女嬰送托2天死亡引鄉民公憤 保母家遭蛋洗撒冥紙

高雄蔡姓女嬰送托第2天出意外，頭部重創喪命，引發網友公憤。15日晚間有一群男女到仁武區蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，仁武警分局到場處理，並加強巡邏，避免再有紛擾。 記者陳玫伶／攝影

網紅「鳳梨」吳泓逸在臉書發文指好友不到1歲愛女交給保母照顧，才第2天就疑似因跌倒撞到頭送醫不治。此案引發網友公憤，今晚9點多，多名男女到仁武區蔡姓保母住處丟雞蛋、撒冥紙，警方立即到場蒐證，避免脫序行為擴大。

仁武分局偵查隊長徐文鴻說，今晚有鄉民到保母家撒冥紙、丟雞蛋，此一脫序行為不是正義表現，警方到場帶回一車5人，再有類似情況一定以現行犯逮捕法辦。女嬰死亡案已報請檢察官指揮，呼籲鄉民理性，也相信司法。

吳泓逸貼文指出，女嬰昨天早上7點半還開開心心出門，送到保母那第二天，就接獲保母電話，指女童站起來不慎跌倒，頭部撞到地墊，因頭部受重擊，腦部出血開刀，仍沒能搶回小生命。

吳泓逸難過表示，好友哭著對他說，小女娃求生意志很強，堅持了好幾個小時才斷氣。根據吳泓逸貼出的醫師診斷證明，女童腦部左側大面積硬腦膜下出血、極度高腦壓併腦水腫、兩眼底出血腦幹失能等，緊急接受腦部減壓手術，因病情嚴重搶救無效。

警方調查，女嬰不到1歲，送到有保母證照的蔡姓保母（53歲）家托育，送托第2天出意外，保母昨天上午通知家屬指女嬰不慎跌倒，並通報119送醫，今天上午10點15分醫院宣告女童不治。

高雄市仁武警分局昨晚獲報後，通報高雄市社會局家防中心啟動兒少保護機制，並通知保母製作筆錄，橋頭地檢署檢察官今天已完成相驗，發現女嬰頭部有擦挫傷、皮下瘀血，近日將解剖複驗。女嬰身上有不明傷勢，檢察官指示鑑識人員到保母家勘驗蒐證，後續由檢警專案小組調查釐清案發過程。