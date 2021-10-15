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「網婆」推薦投資欲先匯20萬 台中警成功阻止男子遭詐

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市西區朱姓男子(68歲)日前認識位會互稱「老公老婆」的網友，該網友慫恿朱一起參與投資，並稱有認識一名專案經理可以代為操作，但要先匯款20萬元稅金才能領取獲利，朱聽完便立即到銀行轉帳，行員驚覺有異，便通報警方到場協助，才成功阻詐。

台中市第一警分局於8日接獲西區一家銀行報案，表示68歲朱姓男子打算將自己戶內的20萬新台幣轉匯到網友帳戶進行投資，行員判斷似是詐騙，警方接獲報案後便派請公益所員警曾鈺峰、高宏銓到場處理。

朱姓男子向警方表示，這名網友是在社群網站上認識的，相談甚歡，甚至會互稱彼此「老公老婆」，該網友最近向他表示投資匯率差不錯，還熱心介紹專案經理幫忙操作，但若要領取獲利的話，就必須要先支付稅金新台幣20萬元，朱便不疑有他要前往銀行匯款。

據了解，警方到場後還與朱之網友通話，對方一聽到警方說「我是銀行行員。」，即辯稱自己正在開會，立刻秒掛電話；警方向朱姓男子說明，這是詐騙集團慣用之詐騙手法，朱才恍然大悟，打消匯款念頭，並頻頻向警方道謝，才能保住自己存下的辛苦錢。

台中市第一警分局表示，近年詐騙案件層出不窮，現今社會運用社群軟體交友普遍，呼籲民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，千萬不可任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免受騙。

台中市朱姓男子日前聽信網友推薦投資，欲前往西區一間銀行轉帳新台幣20萬元，警方到場了解後發現是詐騙，成功守住朱男的辛苦錢。記者劉柏均／翻攝
台中市朱姓男子日前聽信網友推薦投資，欲前往西區一間銀行轉帳新台幣20萬元，警方到場了解後發現是詐騙，成功守住朱男的辛苦錢。記者劉柏均／翻攝

詐騙集團 台中市

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