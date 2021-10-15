國小女學生拿自動筆伸展手臂 筆芯誤戳男童眼緊急開刀
基隆市某國小一名中年級男童，今天在教室內行走時，被拿著自動筆伸展手臂的同班女同學，筆芯不慎誤戳到他的眼睛，男童當場摀著眼睛喊痛，學校叫救護車將男童緊急送醫。學校指出，醫院表示將開刀取出眼球上的筆芯。市府教育處表示，為校園偶發事件，排除嬉鬧。
學校調查，今天中午吃完飯後，學生在教室內休息，一名女童在自己的座位桌面上畫畫，拿著自動筆伸展手臂，後來其他同學發現另一名男童摀著眼睛喊痛，才發現是她伸展的動作不小心戳到男童的眼睛。
導師得知後立即將男童送至保健室，護理師隨即檢傷並做初步食鹽水沖洗護理後，發現鉛筆芯仍橫在眼球（非直接插入），立即叫救護車送至基隆長庚醫院，也馬上通知家長。醫院認為要開刀取出筆芯。
教育處表示，學校了解事發經過，並安撫學生，為校園偶發事件，排除嬉鬧事件，通知雙方家長處理，也將加強衛教及校園生活安全宣導。
長庚醫院表示，男童眼睛疑被筆芯戳到，做完電腦斷層後，初判眼球沒有破裂的情形，但是否會影響視力等其他狀況，還要觀察評估。
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