女嬰送托2天意外死亡 高市社會局：保母停止收托

高雄市仁武區蔡姓女嬰送至保母家托育，照顧第二天就疑似因跌倒傷重，送醫宣告不治。高市社會局表示，女嬰死因現由檢警介入調查，保母在調查期間必須停止收托，若涉及照顧疏失或施虐，除刑事責任與依法裁罰外，也會廢止登記，終身不能再擔任托育員。

高雄市仁武區一名約11個月大蔡姓女嬰由家人送至保母家托育，疑不慎跌倒撞頭送醫，今天上午急救無效，檢警相驗，初步發現女嬰頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，必須進一步複驗釐清。警方說，保母聲稱，女嬰不慎跌倒，頭部撞到地墊。家屬卻質疑，還不會走路怎會不小心跌倒，無法接受小孩驟逝，

高市社會局指出，昨天（10月14日）接獲通報，蔡姓女童在保母家跌倒，頭撞地板受傷，今天凌晨1點38分過世，蔡童死因檢警已介入調查，調查期間，保母必須停止收托。