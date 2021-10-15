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11月大女嬰疑跌倒撞到頭亡 檢警初步相驗：有皮下瘀血
高雄市仁武區一名約11個月大蔡姓女嬰昨到保母家托育，疑不慎跌倒撞到頭送醫，今天上午宣告不治，橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗，初步研判遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，將另排日期複驗。
橋頭地檢署指出，今天接獲高雄市仁武警分局通報，一名約11個月大女嬰身上有不明傷勢死亡，經檢察官會同法醫初步相驗結果，女嬰遺體有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重將另安排時間複驗，另指示鑑識人員到保母家中勘驗蒐證。
網紅「鳳梨」吳泓逸今天下午發文表示，友人女嬰昨天上午開心到保母家中托育，才托育第二天，女嬰阿嬤昨天10點多卻接獲保母電話，說女嬰站起來不慎跌倒撞到頭，通報救護車送醫後，今天上午宣告不治。
女嬰父親在臉書發文表示，女嬰還不會站，怎麼會跌倒撞到頭，女嬰頭部重創、兩眼出血昏迷送醫，女嬰阿嬤接到保母電話趕到醫院，腦部出血、腦壓過高開刀開了4個多小時，最後因醫生說再急救下去，女嬰後續生活會無法自理，家人只能忍痛放棄急救，女嬰求生意志真的很強，堅持好幾個小時才願意斷氣。
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