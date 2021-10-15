太白天公園散步遭裸男持石塊追逐 花蓮女驚嚇上網示警

花蓮一名黃姓女子，今天上午在市區太平洋公園散步，遭裸男尾隨騷擾，黃女機警向家人求援，平安離開，事後將過程貼在臉書社團，提醒民眾注意周邊安全；警方表示，已找到該名涉案男子，依刑法妨害風化罪嫌移送偵辦。

黃姓女子中午在臉書「花蓮同鄉會」張貼警醒文，表示她上午10時30分在太平洋公園散步，有個沒穿衣服的陌生男子一直對她講話，她加速離開，對方卻一路尾隨，還講一堆她聽不懂的話。

她嚇到在原地發抖，對方卻愈來愈接近她，還開始脫內褲。她打電話向哥哥求救，哥哥來了讓她稍放心，正準備騎機車離開，卻發現這名裸男疑似手上拿著石頭，一路跑了2、300公尺追逐她們的機車。

這名女子中午到花蓮警分局中正派出所說明經過，並提供現場拍攝影片，警方根據影片中男子特徵，在太平洋公園找到這名人，將他帶回偵訊，全案依刑法妨害風化罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。